В Самарской области на базе СГСПУ открылся Центр компетенций для педагогов

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Президентская платформа «Россия – страна возможностей» открыла Центр оценки и развития компетенций на базе Самарского государственного социально-педагогического университета. Это позволит повысить качество подготовки будущих педагогов.

В Центре компетенций студенты СГСПУ смогут пройти диагностику своих «гибких навыков», построить индивидуальные траектории развития. Таким образом, на выходе из университетов молодые специалисты будут обладать набором важных надпрофессиональных компетенций, необходимых для эффективной работы в будущем (коммуникативная грамотность, планирование и организация, ориентация на результат).

В приветственном слове ректор СГСПУ Светлана Бакулина отметила важность формирования и развития «гибких навыков» у будущих педагогов.

«Те, кто хочет быть успешным, должны обратиться в Центр оценки компетенций, пройти диагностику и, получив результат, понять, в каком направлении им нужно двигаться. Крайне важно быть хорошим человеком и замечательным профессионалом!» – сказала Светлана Бакулина.

По словам эксперта отдела административного сопровождения и развития компетенций Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Артура Кучаева, открытие Центра компетенций предоставляет выпускникам Самарского государственного социально-педагогического университета уникальную возможность получить Паспорт универсальных компетенций, который станет их визитной карточкой при поиске работы или поступлении в магистратуру.

«Паспорт универсальных компетенций – это документ, содержащий информацию об уровнях развития надпрофессиональных компетенций обучающегося, – подчеркнул Артур Кучаев. – Наличие такого паспорта уже сегодня позволяет получать дополнительные баллы для приема в магистратуру в университеты-партнеры проекта «Центры компетенций». Это способствует продвижению наиболее талантливых выпускников СГСПУ в научно-образовательную сферу».

Кроме того, обладатели Паспортов могут загрузить его в свой профиль на hh.ru и получить предложение о трудоустройстве, наиболее полно соответствующее их способностям. Это открывает новые перспективы для молодых специалистов и повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Старший координатор по взаимодействию с образовательными организациями АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Кайсин добавил, что Центр компетенций поможет обеспечить устойчивое развитие надпрофессиональных компетенций студентов СГСПУ.

«Студентам педагогического вуза, которым в дальнейшем предстоит работать в школах, особенно важно обладать не только профессиональными навыками, но и развитыми универсальными компетенциями. Педагогам важно быть примером, транслировать детям правильные модели поведения, – сказал Андрей Кайсин. – От того, насколько будущие учителя умеют донести информацию до своих учеников, насколько они эмпатичны, зависит успешность образовательного процесса в целом».

Директор Центра оценки компетенций СГСПУ Марина Шаяхметова выразила надежду, что Центр станет важным элементом в подготовке будущих педагогов, помогая им развивать «гибкие навыки», необходимые для успешной карьеры и жизни.

«Создание таких центров в педагогических вузах безусловно очень важно для подготовки учителя, отвечающего запросам современной школы», – добавила Марина Шаяхметова.

Выпускники вузов, где успешно работают Центры компетенций, получают не только диплом, но и Паспорт компетенций. В будущем он станет ценным инструментом при поиске работы и продвижении по карьерной лестнице.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»