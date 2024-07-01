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Студенты Самарского политеха разработали мобильное фитнес-приложение

1 июля 2024 15:13
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Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок.

Команда Cat`n`Code, в состав которой вошли студенты института автоматики и информационных технологий Самарского политеха Полина Николаенко, Иван Левин, Арсений Федоров и Александр Немов, представила Самарскую область в международном ИТ-хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» (ЛЦТ). Они заняли первое место с проектом мобильного приложения для формирования плана фитнес-тренировок. Эту задачу поставила компания DDX TECH, которая занимается разработкой CRM-систем для управления фитнес-клубами. За свой проект победители получили 1 миллион рублей.

В разработанном приложении InnerSpark есть два вида аккаунтов. Профиль тренера позволяет составлять персональные планы тренировок, назначать их клиентам и отслеживать процесс выполнения, а также давать обратную связь и проводить консультации. Через клиентский аккаунт пользователь выбирает себе цель тренировок и предпочтительные виды физической нагрузки. Помимо выполнения персонального плана, клиент может заниматься по подборке пятиминутных тренировок, получать награды за достижение целей по количеству пройденных шагов и выпитой воды, медитировать и отслеживать свое настроение в специальном дневнике.

– Существует много фитнес-приложений примерно с одним и тем же набором функций, – говорит Полина Николаенко. – Поэтому мы решили внедрить несколько нововведений. Например, в InnerSpark будут размещаться анонсы спортивных мероприятий, на которые можно зарегистрироваться, не выходя из приложения, и магазин спортивного инвентаря. Здесь пользователи смогут покупать все необходимое снаряжение для занятий. Для организации этой работы мы будем сотрудничать с брендами спортивной одежды, а в дальнейшем планируем разработать собственную линейку фирменной продукции. Также в приложении будет раздел Sparks, где пользователи смогут размещать короткие видео и рассказывать о своих достижениях, делиться советами и видеоинструкциями.

Руководителями команды разработчиков стали заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев и ассистент той же кафедры Павел Макеев.

– Наши студенты представили комплексное решение, в котором не только выполнили техническое задание и внедрили базовый функционал, но и показали то, чего не было у других команд, – говорит Сергей Сусарев. – Политеховцы проработали пользовательские пути в зависимости от уровня и предпочтений пользователя, внедрили элементы геймификации в виде системы достижений. Планируем продолжить работу над приложением и запустить его совместно с DDX TECH.

ЛЦТ – масштабный международный ИТ-хакатон по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов. В этом году на конкурс было подано более 9000 заявок из 45 стран и всех регионов России. Самарский политех неоднократно принимал участие в ЛЦТ, а в прошлом году Полина Николаенко и Иван Левин попали в десятку лучших проектов с сервисом построения умного маршрута для электросамокатов, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото представлено пресс-службой СамГТУ

 

Теги: Самара Университет

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