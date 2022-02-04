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В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля
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В Самаре ученики 5-8 и 10 классов перейдут на дистанционное обучение с 7 февраля

4 февраля 2022 20:35
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Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с неукоснительным соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований.

Для первоклассников рекомендовано перенести начало дополнительных каникул на 7 февраля. Такое решение было принято на заседании городского оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло в пятницу, 4 февраля.

Заместитель руководителя Департамента образования Самары Алексей Селезнёв доложил, что причине заболевания на занятиях отсутствуют 25843 человека – это 21% от общего числа учащихся. Из них из-за коронавируса на больничном находятся 2310 учеников. На карантин закрыты 1279 классов, 26 учебных учреждений полностью приостановили свою работу. Отмечается и рост заболеваемости среди сотрудников образовательных учреждений. На сегодняшний день болеет 2985 работников школ.

«За предыдущие четыре дня отмечен стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена, в том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом. Это необходимая мера, чтобы максимально разделить коллективы учащихся и не останавливать при этом образовательный процесс», - отметила Глава Самары Елена Лапушкина.

Ученики 2-4, 9 и 11 классов продолжат очное обучение с неукоснительным соблюдением противоэпидемиологических санитарных требований. Образовательный процесс должен быть выстроен без смешения коллективов - за каждым классом закреплён свой кабинет.

Все самарские школы сегодня оснащены средствами для дезинфекции рук и рециркуляторами воздуха, проводится профилактическая и очаговая дезинфекция помещений. Глава города подчеркнула, что необходимо усилить температурный контроль при входе в учебное заведение, детей и сотрудников школ отправлять домой при первых признаках ОРВИ.

Решение о продлении или прекращении дистанционного обучения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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