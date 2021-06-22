В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"

С 23 по 25 июня в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва пройдет международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения", посвященная 110-летию Н.Д. Кузнецова. Генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, академик АН СССР и РАН, дважды Герой Социалистического Труда Николай Дмитриевич Кузнецов родился 23 июня 1911 года.
На конференции будут рассмотрены вопросы инновационных разработок при создании двигателей нового поколения и проведена пленарная дискуссия «Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения».
Подготовлена насыщенная научно-образовательная и деловая программа с участием представителей крупнейших предприятий, корпораций, науки, общественных деятелей, преподавателей и ученых ведущих российских и зарубежных технических вузов.
Вся подробная информация о конференции содержится на сайте: ec2021.ssau.ru.
Самые интересные мероприятия Конференции:
23 июня — пленарная дискуссия «Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения» 10:00 — 17:00
24 июня — Круглый стол «Вопросы организации и проведения всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», 15:00-17:30
25 июня — Круглый стол «Цифровые технологии в двигателестроении»: «Концепция цифровых двойников. Общие термины и понятия», «Применение цифровых двойников в авиационном двигателестроении» 09:30 — 12:00
Трансляция пленарного заседания и пленарной дискуссии по ссылкам:
YouTube: https://youtu.be/5X1wVU3Yi5U