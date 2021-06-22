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В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"

22 июня 2021 13:47
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В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"

С 23 по 25 июня в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королёва пройдет международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения", посвященная 110-летию Н.Д. Кузнецова. Генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей, академик АН СССР и РАН, дважды Герой Социалистического Труда Николай Дмитриевич Кузнецов родился 23 июня 1911 года.

На конференции будут рассмотрены вопросы инновационных разработок при создании двигателей нового поколения и проведена пленарная дискуссия «Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения».

Подготовлена насыщенная научно-образовательная и деловая программа с участием представителей крупнейших предприятий, корпораций, науки, общественных деятелей, преподавателей и ученых ведущих российских и зарубежных технических вузов.

Вся подробная информация о конференции содержится на сайте: ec2021.ssau.ru.

Самые интересные мероприятия Конференции:

23 июня — пленарная дискуссия «Акселерация инноваций и цифровой трансформации двигателестроения» 10:00 — 17:00

24 июня — Круглый стол «Вопросы организации и проведения всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки», 15:00-17:30

25 июня — Круглый стол «Цифровые технологии в двигателестроении»: «Концепция цифровых двойников. Общие термины и понятия», «Применение цифровых двойников в авиационном двигателестроении» 09:30 — 12:00

Трансляция пленарного заседания и пленарной дискуссии по ссылкам:

YouTube: https://youtu.be/5X1wVU3Yi5U

VK: https://vk.com/video-69812_456239512

Теги: двигателестроение конференция Самарский университет

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