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В Самаре эксперты медиагруппы “Россия сегодня” расскажут о современных международных медиакоммуникациях

11 мая 2021 16:35
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Мастер-классы пройдут с 14 мая по 25 июня.

Медиагруппа "Россия сегодня" и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева при поддержке Правительства Самарской области и Совета молодых дипломатов МИД России открывает серию мастер-классов на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.

Они пройдут с 14 мая по 25 июня в рамках просветительского проекта SputnikPro при участии “Социального навигатора” от ведущих экспертов медиагруппы "Россия сегодня" и Совета молодых дипломатов МИД России.

“Этим проектом, реализованным в партнерстве с МИА “Россия сегодня” и Правительством Самарской области, мы хотим заложить традицию обмена знаниями в одной из самых востребованных в современном обществе сфер – в сфере коммуникаций. И надеемся увидеть заинтересованность со стороны тех, что отвечает за выстраивание связей с общественностью как в органах государственной власти и местного самоуправления, так и в реальных секторах экономики. Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Евгения Максимовича Примакова выбран площадкой проведения серии мастер-классов не случайно. Он создан в структуре Самарского университета 1 декабря 2020 года, и сейчас мы наполняем его работу смыслом и содержанием”, - пояснил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Главными темами мастер-классов станут новые международные медиа тренды, в том числе в области науки и технологий, новые подходы в области видео и дизайна, продвижения личных брендов в социальных сетях, а также прогрессивные PR технологии и инструменты современного молодого ученого и дипломата для продвижения российских интересов в мире и многое другое.

Занятия будут проходить в смешанном формате. Очно мы сможем принять на площадке не больше 50 человек (это первые зарегистрировавшиеся для участия в мастер-классе слушатели). Остальные желающие смогут подключиться дистанционно. После регистрации каждый получит ссылку на прямую трансляцию, а после окончания мастер-класса ссылку на видео запись.

Старт проекта состоится 14 мая 2021 в 14.00 в Региональном центре развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова (г. Самара, ул. Академика Павлова, 1).

Тема первого мастер-класса “Как сегодня люди видят и управляют информацией или как сделать свои личные ресурсы популярными: основные международные тенденции и тренды”

Спикер – Наталья Владимировна Тюрина, начальник управления проектов в области образования и социальной сфере дирекции государственных проектов, руководитель проекта “Социальный навигатор” МИА “Россия сегодня”, эксперт в области развития социальных систем, образования и современных медиа. Окончила с отличием исторический факультет Самарского государственного университета (сейчас - Самарский университет им. Королёва), Самарский государственный педагогический университет, Московскую высшую школу социальных и экономических наук. Занимается разработкой различных ресурсов для формирования качественных информационных продуктов. Участвует в подготовке методик по оценке качества образования, здоровья, городской среды, которые опубликованы в открытом доступе. Занимается оценкой и мониторингом социально значимых систем и систем образования различного уровня; анализом медиа поля в РФ и международном пространстве; проектированием и развитием медиастратегий образовательных систем и университетов. Автор более двух десятков публикаций и монографий в области управления и организации оценки качества образования.

На занятии на примере различных кейсов (удачные и не очень) и результатах последних исследований вы узнаете:

об основных законах, трендах распространения и восприятия информации в мире;

об аудиторных особенностях и эффективности информационного инструментария;

о том, что значит “управлять информационным полем и вниманием” (инжиниринг современных медиа ландшафтов) и как это использовать для развития своих личных ресурсов.

Запишитесь на бесплатное занятие.

Кому будет полезно?

Всем заинтересованным студентам и магистрантам, молодым ученым университетов, сотрудникам пресс-служб органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных и областных бюджетных учреждений, промышленных предприятий, образовательных организаций, некоммерческих объединений.

Теги: мастер-классы Самарский университет “Россия сегодня”

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