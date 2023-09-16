В Самаре дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители школьников рассказали, в какие секции и кружки ходят их дети. В исследовании приняли участие родители детей 3—17 лет из Самары.

Чаще всего в кружки и секции родители водят младшеклассников 7—12 лет (71%). Дошкольники и подростки чуть реже посещают внешкольные занятия: 51 и 53% соответственно.



Родители детей 3—6 лет чаще всего отдают их на курсы подготовки к школе (16%). По 14% родителей водят детей-дошкольников на плавание и гимнастику. О том, что дети занимаются танцами, футболом и музыкой сообщили по 8% родителей.



В начальной школе приоритеты меняются. Судя по ответам родителей младшеклассников, их дети чаще всего посещают танцевальные кружки (19%), единоборства (15%) и плавание (14%). 10% родителей отводят детей на рисование, 9% на музыку и иностранные языки (6%).



У старшеклассников самыми популярными внешкольными активностями являются иностранные языки (об этом рассказали 16% родителей), танцы и рисование (по 10%). По 9% родителей отдают старшеклассников на плавание и музыку, по 6% — на футбол, волейбол и программирование, 3% — на математику.



Время проведения: 1—12 сентября 2023 года