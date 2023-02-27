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В Самаре 32% процентов родителей школьников говорят, что их дети школу любят, 23% — что не любят

27 февраля 2023 14:49
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О негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов.

У каждого четвертого родителя ребенок любит школу, у 1 из 10 — обожает. Каждый шестой самарец признается, что его ребенок не любит школу, причем о негативных эмоциях чаще всего сообщают родители учеников 5—9 классов. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников.

42% родителей школьников охарактеризовали отношение своих детей к школе как спокойное. Почти каждый четвертый (22%) рассказал, что сын или дочь любит школу, но без фанатизма. Сильную любовь к учебе, учителям и одноклассникам у своего ребенка отмечает каждый десятый (10%). Каждый шестой (16%) говорит, что дети не любят школу, а 7% признается, что ребенок испытывает к школьным будням ненависть.

О том, что школа для ребенка как дом родной, чаще рассказывают родители младшеклассников и старшеклассников (12% и 10% соответственно), тогда как о нелюбви и даже о ненависти детей к учебному заведению — родители учеников 5—9 классов (19%).

Почему дети испытывают негативные эмоции в адрес школы? Чаще всего опрошенные убеждены, что причина кроется в отношении учителей к ученикам: такую позицию разделяют 38% родителей и 30% экономически активного населения. Каждый четвертый родитель и каждый седьмой горожанин (24% и 14% соответственно) считают, что детям неинтересно учиться. Достаточно часто причиной сложившейся ситуации считают буллинг: о том, что сложные отношения со сверстниками могут породить ненависть к школе, говорят 17% населения и 18% мам и пап. Низкое качество образования констатируют 13% самарцев и 16% родителей, большую нагрузку школьников — 10 и 14% соответственно, лень в учебе — 12 и 5%. О том, что негативные эмоции в отношении школы зачастую объясняются строгой дисциплиной, сообщают 8% родителей и 5% горожан. И те, и другие одинаково часто объясняют ненависть к школе необходимостью выполнять домашние задания (по 6%). Респонденты также нередко видят причину сложившейся ситуации в требовательности семьи и сложной учебной программе (5% и 2% соответственно), тогда как для родителей такая точка зрения не характерна.

Впрочем, по данным исследования, проблема негативного отношения к школе зародилась не сегодня. Вспоминая свои школьные годы, о ненависти к урокам, учителям и всей образовательной системе рассказали 4% горожан, о том, что не любили школу, — 16%. Каждый третий (32%) относился к школе спокойно, еще 28% — любил, но без фанатизма, каждый девятый (11%) — очень любил.

О ненависти и нелюбви к школе чаще других вспоминали опрошенные до 34 лет (23%), о любви «без фанатизма» — респонденты старше 45 лет (33%).

Время проведения: 9—26 января 2023 года.

 

Фото:  ru.freepik.com

 

Теги: Самара Школа

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