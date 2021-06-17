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В российские школы нужно вернуть уроки вождения. В таком случае в 17 лет вместе с аттестатом выпускники смогут получить водительское удостоверение, заявил РИА Новости глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его мнению, такие занятия можно проводить во внеклассное время. В ряде регионов эксперимент уместно начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права.

В начале июня, как писали СМИ, с аналогичным предложением выступили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза.