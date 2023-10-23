В регионе прошел Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

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Поработать на токарном или фрезерном станке, разобраться в хитросплетениях электрической цепи, узнать об особенностях педагогических специальностей или даже «порулить» настоящим поездом смогли участники Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который 21 октября прошёл в Самарской области.

Начался этот день с родительского собрания «Профессионалитет 63», в котором приняли участие руководители колледжей Самары, представители компаний – работодателей, министерства образования и науки Самарской области. К онлайн-трансляции из ЦПО Самарской области присоединились более 64 тысяч родителей школьников региона.

Единый день открытых дверей стал одним из самых масштабных мероприятий системы среднего профессионального образования региона в 2023 году. Площадки 11 колледжей посетили почти 5,5 тысяч человек: школьники их родители, педагоги и представители предприятий. Ребята из разных школ смогли принять участие в разнообразных профессиональных пробах и профориентационных мероприятиях, которые помогают определить предпочтения и склонности к определенным профессиям. Старшеклассники побывали в учебно-производственных мастерских и лабораториях колледжей, где амбассадоры «Профессионалитета» поделились собственными впечатлениями от студенческой жизни, производственной практики и учёбы в колледжах. Участникам мероприятия рассказали о перспективах трудоустройства и карьерного роста на предприятиях Самарской области.

Пока в регионе созданы и второй год ведут обучение два образовательно-производственных кластера, объединивших профессиональные образовательные организации Самары и Сызрани. Но уже в следующем году в Самарской области будут открыты ещё три кластера, в состав которых войдут колледжи Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, а также Безенчука, Кинеля, Отрадного и Хворостянки, сообщает пресс-служба минобразования и науки СО.