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В Перми состоялся окружной финал Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников

7 мая 2021 17:20
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В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 

Пермский край впервые принял заключительный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников. Он прошел в региональной столице с 5 по 6 мая. В течение двух дней за звание лучших интеллектуалов боролись около 170 учащихся 8-11 классов из всех регионов Приволжья. 

Олимпиада проводилась по четырем направлениям: робототехника, программирование, решение изобретательских задач и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». В сборные команды вошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований. 

Оценивать результаты «мозгового штурма» школьников округа собралась профессиональная команда экспертов, в составе которой ученые ведущих вузов России, преподаватели центра олимпиадной подготовки, педагоги дополнительного образования, инженер-изобретатель.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и регионе каждое направление Олимпиады прошло на разных площадках. Игра «Что? Где? Когда?» развернулась на базе социокультурного пространства завода им. Шпагина. Интеллектуальное состязание состояло из 4 раундов, в каждом из которых командам задали по 10 вопросов. 

Соревнования по направлению «Программирование» прошли в центре цифрового образования детей «IT-КУБ. Пермь». Командам предложили несколько задач различного уровня сложности. 

Решением изобретательских задач ребята занимались в центре дополнительного образования «Дом научной коллаборации им. Фридмана» при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. Задания включали в себя теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии.

Участники «Робототехники» соревновались в детском технопарке «Кванториум Фотоника» в двух направлениях – «Уличный художник» и «Фуникулер». В течение определенного времени команды, используя собственные робототехнические наборы, должны были сконструировать, запрограммировать и провести отладку роботов. 

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников Олимпиады среди школьников поздравил помощник полпреда Владимир Колчин: «Это уникальное состязание талантливых и одаренных ребят. На окружной олимпиаде каждый из вас защищает честь своего региона, края, республики. Вы – будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил и помогут добиться успеха на выбранном направлении деятельности и состояться как профессионалам. Особые слова благодарности педагогам, которые вкладывают свое время, талант и душу в развитие учеников». 

Владимир Колчин поблагодарил правительство Пермского края и краевое министерство образования и науки за подготовку и проведение мероприятия. 

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе создаются все условия для раннего выявления талантов. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» в 2020 году для поддержки возможностей школьного IT-образования в крае открыты центры дополнительного образования с цифровым уклоном. Продолжает работу технопарк Кванториум, курсируют мобильные Кванториумы. Все это позволяет ребятам получать качественное современное образование не только в краевой столице.

Напомним, окружной общественный проект Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга». Основная цель Олимпиады – интеллектуальное развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности. Соревнования и конкурсы Олимпиады открывают дорогу в мир высоких технологий и научного поиска. Благодаря Олимпиаде сама жизнь школьников стала разнообразнее и интереснее, появились новые знания, друзья и новые мотивы личностного роста.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители. 

В «Робототехнике» первое место заняла команда из Ульяновской области, второе место у ребят из  Чувашской Республики, третье – у команды из Республики Башкортостан.

В «Программировании» лучшими стали ребята из Саратовской области, второе место заняла команда Самарской области, третье – команда Республики Татарстан.

В решении изобретательских задач первое место – у Самарской области, второе – у Пензенской области, третье – у Республики Мордовия.

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» победу одержала команда Удмуртской Республики, на втором месте – команда из Пермского края, на третьем – ребята из Самарской области.

По итогам всех четырех соревнований победу в общем зачете одержала команда Самарской области, второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Татарстан. Команда пермских школьников в общем рейтинге заняла четвертую позицию.

Победители и призеры Олимпиады награждены кубками и памятными подарками, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:  пресс-служба ПФО

Теги: олимпиада ПФО школьники

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