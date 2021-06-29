Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
В Самарской области к ответственности привлечено еще 73 пьяных водителя
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Жителей Самарской области пригласили на онлайн-программу ко Дню партизан и подпольщиков
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Самарцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Открытый взгляд»
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
В Куйбышевском районе Самары переложат и углубят 4,6 километра новых труб
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Завтра в Самаре начинаются гастроли Астраханского театра оперы и балета
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
«Сбербанк страхование» начала страховать экологические риски малого и микробизнеса
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.18
0.01
EUR 86.17
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике

29 июня 2021 13:25
83
Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике

В Национальном университете Сингапура состоялась 33-я Международная олимпиада школьников по информатике. Соревнования проходили в дистанционном формате, площадкой для российской сборной стал образовательный центр «Сириус».

Российские школьники показали блестящие результаты, завоевав три золотые медали и одну серебряную. Команда сформировалась из числа учащихся, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Претенденты прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ. Всего в 2021 году в олимпиаде участвовал 351 участник из 88 стран мира, что стало рекордом.

Нашу страну представляли Егор Лифарь и Тимофей Федосеев из Москвы, Михаил Будников из Челябинска, а также ученик Самарского лицея информационных технологий Данила Усачёв.

 

Теги: информатика олимпиада школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Семь педагогических классов откроется в школах Самары
29 июня 2021, 12:20
Семь педагогических классов откроется в школах Самары
В целом в России планируется создать 5000 специализированных педагогических классов. Образование
127
Федерация фехтования России утвердила состав сборной команды на участие в Олимпийских играх в Токио.
22 июня 2021, 14:31
Четверо самарских фехтовальщиков едут на Олимпиаду
Федерация фехтования России утвердила состав сборной команды на участие в Олимпийских играх в Токио. Спорт
569
Доски для школы — большой ассортимент: меловые, маркерные, магнитные, деревянные
31 мая 2021, 22:56
Доски для школы — большой ассортимент: меловые, маркерные, магнитные, деревянные
Школьные доски для НУШ: что выбрать для кабинетов Классная доска — дополнительное оборудование, которое, тем не менее, играет очень важную роль в организации... Образование
255
В центре внимания
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
29 июня 2021  11:54
В Самаре открыли два новых круглосуточных прививочных кабинета
250
Павел Покровский:
29 июня 2021  10:33
Павел Покровский: "Мы обеспечим легитимность выборов этого года"
142
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
373
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
690
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
791
Весь список