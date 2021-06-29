Самарец завоевал серебро на Международной олимпиаде школьников по информатике

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В Национальном университете Сингапура состоялась 33-я Международная олимпиада школьников по информатике. Соревнования проходили в дистанционном формате, площадкой для российской сборной стал образовательный центр «Сириус».

Российские школьники показали блестящие результаты, завоевав три золотые медали и одну серебряную. Команда сформировалась из числа учащихся, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Претенденты прошли углубленную подготовку на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ. Всего в 2021 году в олимпиаде участвовал 351 участник из 88 стран мира, что стало рекордом.

Нашу страну представляли Егор Лифарь и Тимофей Федосеев из Москвы, Михаил Будников из Челябинска, а также ученик Самарского лицея информационных технологий Данила Усачёв.