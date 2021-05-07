Самарцы стали первыми на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди школьников

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Школьники из Самарской области завоевали «золото» в решении изобретательских задач, «серебро» в программировании и «бронзу» в игре «Что? Где? Когда?». Взяв призовые места в трех из четырёх номинаций Интеллектуальной олимпиады ПФО, самарцы стали первыми в общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Республики Татарстан.

«Каждый из вас защищает честь своего региона, края, республики. Вы - будущее нашей страны. Знания и опыт, умение находить верные решения в сложных ситуациях, побеждать в конкурентной борьбе придадут вам сил, помогут добиться успеха и состояться как профессионалам», - отметил, обращаясь к олимпийцам, помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин.

На заключительный этап олимпиады, который проходил 5 и 6 мая в Перми, приехали ученики 8-11 классов из всех регионов ПФО – более 160 человек. Самарскую губернию представляли 12 старшеклассников из семи образовательных учреждений региона – центра для одаренных детей «Вега», детского технопарка «Кванториум – 63 регион», Самарского лицея информационных технологий, Самарского международного аэрокосмического лицея, а также школ №6, 12 и 132.

«В финал олимпиады прошли победители муниципальных и региональных отборочных соревнований. В результате в сборную Самарской области вошли ребята из учебных заведений различного профиля, которые объединяет одно – все они находятся на передовой интеллектуального развития губернской молодёжи», - отмечает глава самарской делегации, директор самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов.

«Для меня участие в соревнованиях - неотъемлемый элемент саморазвития. И я очень рад, что в нашем регионе есть такие учебные заведения, где всегда поддержат и помогут», - говорит член сборной команды Самарской области, воспитанник центра для одаренных детей «Вега» Филипп Бочаров.

«Интеллектуальное развитие детей — важнейшая составляющая образовательного процесса, которая определяет будущую конкурентоспособность Самарской области. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» и беспрецедентным мерам поддержки со стороны Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, мы сегодня создаем качественно новые условия для обучения детей и молодежи», - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Напомним, Интеллектуальная олимпиада ПФО – окружной общественный проект, который реализуется по инициативе участников молодежного форума «iВолга». Его основная цель - развитие школьников и привлечение их к научно-инновационной деятельности. Олимпиада проводится с 2016 года Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.