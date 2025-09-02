Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»

2 сентября 2025 16:20
97
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.

В 2025-2025 учебном  году образовательный проект «Налоговый класс» реализуется в шести субъектах РФ:  Приморском крае, Новосибирской, Оренбургской, Самарской областях, Донецкой народной республике, городе федерального значения Санкт-Петербург.

В Самарской области налоговые классы будут в четырех школы города Самары (6, 16, 41, 81). Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека. 
Образовательная программа направлена на повышение налоговой грамотности и финансовой безопасности, формирование представления о деятельности налоговых органов, профессиональную ориентацию. Полученные знания помогут подрастающему поколению войти во взрослую жизнь с полным осознанием работы налоговой системы и пригодятся в любой профессии – от предпринимательства до работы на крупных предприятиях.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования Самарской области и Общественного совета при УФНС России по Самарской области. 

Проект предусматривает внеурочные занятия 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут.  Особенно полезен курс по налоговой грамотности будет ребятам, которые готовятся к ЕГЭ по обществознанию.

«В Самарской области предпрофессиональному образованию уделяется большое внимание. В наших школах действует более 370 классов различных направленностей – курчатовские, медицинские, агротехнологические,  инженерные, нефтехимические, психологопедагогические, налоговые, классы туризма и гостеприимства. Из них более 40 открылись с нового учебного года. Работа таких классов направлена на профориентацию школьников, помогает им делать осознанный выбор будущей деятельности. Мы продолжим открывать предпрофессиональные классы в школах региона», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

 «Сегодня налоговая грамотность – это важный навык для каждого, – прокомментировал заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин. – В налоговом классе мы на практике покажем, как устроена налоговая система России, как легально и комфортно вести бизнес, научим пользоваться электронными сервисами ФНС России. Наша цель – чтобы юное поколение граждан России приходило во «взрослую» жизнь, понимая свои права и обязанности, чтобы они видели в налогах основу развития государства и общества».

3 сентября на базе 81 школы г.о. Самара пройдет первое занятие.

 

Фото: министерство образования Самарской области

Теги: Самара Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Объединившая более 500 специалистов сферы образования.
29 августа 2025, 15:11
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Объединившая более 500 специалистов сферы образования. Образование
806
22 марта 2024, 16:20
1 апреля стартует приёмная кампания в первые классы самарских школ на 2024-2025 учебный год
В 2024 году в Самаре прием детей в первые классы пройдет в 2 этапа. Общество
1287
01 марта 2024, 21:16
В самарской школе №24 открыли обновленный спортивный зал
За время капитального ремонта в учебном заведении утеплили и отремонтировали фасад, обновили внутренние помещения. Благоустройство
3031
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
215
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
204
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
375
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
379
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
576
Весь список