В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»

В 2025-2025 учебном году образовательный проект «Налоговый класс» реализуется в шести субъектах РФ: Приморском крае, Новосибирской, Оренбургской, Самарской областях, Донецкой народной республике, городе федерального значения Санкт-Петербург.

В Самарской области налоговые классы будут в четырех школы города Самары (6, 16, 41, 81). Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.

Образовательная программа направлена на повышение налоговой грамотности и финансовой безопасности, формирование представления о деятельности налоговых органов, профессиональную ориентацию. Полученные знания помогут подрастающему поколению войти во взрослую жизнь с полным осознанием работы налоговой системы и пригодятся в любой профессии – от предпринимательства до работы на крупных предприятиях.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования Самарской области и Общественного совета при УФНС России по Самарской области.

Проект предусматривает внеурочные занятия 1 раз в неделю продолжительностью 40 минут. Особенно полезен курс по налоговой грамотности будет ребятам, которые готовятся к ЕГЭ по обществознанию.

«В Самарской области предпрофессиональному образованию уделяется большое внимание. В наших школах действует более 370 классов различных направленностей – курчатовские, медицинские, агротехнологические, инженерные, нефтехимические, психологопедагогические, налоговые, классы туризма и гостеприимства. Из них более 40 открылись с нового учебного года. Работа таких классов направлена на профориентацию школьников, помогает им делать осознанный выбор будущей деятельности. Мы продолжим открывать предпрофессиональные классы в школах региона», – отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

«Сегодня налоговая грамотность – это важный навык для каждого, – прокомментировал заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Дмитрий Станотин. – В налоговом классе мы на практике покажем, как устроена налоговая система России, как легально и комфортно вести бизнес, научим пользоваться электронными сервисами ФНС России. Наша цель – чтобы юное поколение граждан России приходило во «взрослую» жизнь, понимая свои права и обязанности, чтобы они видели в налогах основу развития государства и общества».

3 сентября на базе 81 школы г.о. Самара пройдет первое занятие.

Фото: министерство образования Самарской области