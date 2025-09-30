Я нашел ошибку
Главные новости:
Основной тема сезона объявлен — «Технологический суверенитет: технологии будущего — в наших руках».
В Самарской области пройдут очные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
В день годовщины воссоединения России с новыми регионами в Самаре прошла патриотическая акция «СВОим примером», организованная ветеранами специальной военной операции.
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2025 году единый региональный конкурс проводится по 9 номинациям.
О проведении в 2025 году единого регионального конкурса Самарской области в сфере государственного и муниципального управления
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Мощность сильнейшей с 1 июня магнитной бури несколько снизилась
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах
Театр покажет четыре свои лучшие постановки: опера «Флория Тоска», опера «Аида», балет-притча «Три маски короля» и балет-феерия «Щелкунчик».
САТОБ примет участие в XXVII Международном фестивале музыки и танца в Бангкоке
28 сентября в Москве завершился федеральный просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию атомной промышленности.
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
Роман завоевал звание Лауреата 1 степени в составе региональной программы Самарской области «Всё сложится».
«Российская студенческая весна»: студент Сызранского колледжа искусств - Лауреат фестиваля
Ученый Самарского политеха доказал надежность модульных зданий в сейсмически активных регионах

30 сентября 2025 15:50
76
Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия.

Модульные конструкции популярны в нашей стране, особенно в труднодоступных и сейсмически активных регионах. Чаще всего они используются для промышленных объектов, например, в качестве зданий диспетчерских, трансформаторных подстанций, газовых котельных, насосных и канализационных станций.

Чтобы возвести там постройку, необходимо обосновать её надёжность и соответствие нормам проектирования. Однако нормативная база, в частности, по сейсмостойкости модульных зданий в России развита слабо. Доцент кафедры «Металлические и деревянные конструкции» Самарского политеха Вячеслав Широков предложил новый подход к расчету и оценке напряженно-деформированного состояния стальных модульных зданий при различных вариантах силового воздействия. Результаты последних исследований опубликованы в журнале «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений».

– Модульные здания обладают такими преимуществами, как максимальная заводская готовность, практически полное отсутствие мокрых процессов (штукатурка, бетонирование и так далее), минимальное время возведения на площадке. Модульные производственные здания полностью оснащаются оборудованием (например, трансформаторами, распределительными устройствами, насосами) на заводе-изготовителе, на площадке остается только установить модули и подключить к инженерным сетям, – поясняет Вячеслав Широков. 

Совместно с профессором кафедры «Строительные сооружения, конструкции и материалы» АО «НИЦ «Строительство» Татьяной Белаш политеховец провел исследование, которое доказало, что уровень сейсмостойкости модульных зданий может достигать 9 баллов. Кроме этого, совместная работа учёных показала, что внутримодульные узлы обладают высокими диссипативными свойствами (способность материалов превращать механическую энергию в немеханические формы энергии, например, в тепло). Увеличить сейсмостойкость можно с помощью различных демпферов (приспособлений для гашения или предотвращения колебаний).

Исследование сейсмостойкости модульных зданий – продолжение диссертации Вячеслава Широкова, которую он успешно защитил в 2024 году в АО «НИЦ «Строительство» под руководством Татьяны Белаш. Он проводил обширные численные и физические испытания узлов модульных зданий (нагружал узлы зданий домкратом до разрушения, а потом снимал показатели с помощью специальных приборов). 

– Результаты исследований показали, что внутримодульные узлы зачастую податливые, что серьезно влияет на напряженно-деформированное состояние модульных зданий. И это должно учитываться при проектировании. Мы разработали рекомендации по рациональному конструированию узлов, в том числе по конструированию жестких узлов, – отметил Вячеслав Широков.

 

 

Фото пресс-службы Самарского политеха

Теги: Самара Университет

1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
198
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
360
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
193
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
367
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
529
