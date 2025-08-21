Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
Ученые Самарского политеха создали автомобильный электромоторедуктор нового поколения

21 августа 2025 10:57
351
Разработки ученых университета уже внедрены в производство крупной российской автомобильной компании.

Электромоторедуктор используется в разных механизмах автомобиля - в выдвижной подножке микроавтобуса, стояночном тормозе, двери, стеклоочистителе. Для каждого устройства – своя разновидность моторедуктора. В Самарском политехе сконструировали унифицированный электромоторедуктор, который может применяться в разных механизмах транспортных средств. Разработки ученых университета уже внедрены в производство крупной российской автомобильной компании.

Унифицированный электромоторедуктор изобрел аспирант кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Олег Ибрагимов. Свою научно-исследовательскую работу он ведёт под руководством доктора технических наук Владимира Козловского. Политеховцы в одном моторедукторе совместили специализированные функции разных видов устройств. От привода стояночного тормоза учёные позаимствовали функцию самоторможения, от привода двери – аварийное открывание, от подножки транспортного средства – герметичность. В процессе работы над унификацией нового механизма его конструкцию и некоторые детали пришлось усовершенствовать. Учёные уже получили два патента на полезные модели.

Так, была разработана особая конструкция прокладки, которая обеспечивает герметичность. Изменив форму детали, учёные увидели, что моторедуктор работает более эффективно. Также они создали усовершенствованную модель червячного безлюфтового мотора-редуктора, который регулирует силу торможения фрикционным тормозом. Политеховцы сконструировали фрикционный тормоз, в котором появилась возможность изменения зазора между подвижной и неподвижной частью благодаря винту и гайке, между которыми находится пружина. Затянув регулировочный винт на малую величину, можно создать небольшое усилие торможения, которое требуется, например, для привода двери автомобиля. А для привода стояночного тормоза автомобиля в целях обеспечения безопасности необходимо исключить произвольное скатывание транспортного средства. Поэтому винт на тормозном механизме затягивают на большую величину для создания максимального усилия обжатия.

Для повышения надёжности работы, облегчения самой конструкции электромоторедуктора учёные предлагают изготавливать зубчатое колесо на входном валу электродвигателя из стали, а шестерёнку на выходном валу – из высокопрочного синтетического полимера (полиамида). По расчётам Ибрагимова, это обеспечит долговечность механизму даже в самых жёстких условиях эксплуатации.

С прошлого года разработки Олега Ибрагимова успешно используются в производстве крупной российской автомобильной компании. Однако работа не останавливается.

- Наш унифицированный электромоторедуктор уже может применяться в выдвижной подножке, и в стояночном тормозе, и в двери автомобиля. Сейчас мы дорабатываем конструкцию с тем, чтобы его можно было также устанавливать на стеклоочистители и стеклоподъёмники. Важно, что технические и экономические характеристики этого механизма ничем не уступают существующим зарубежным аналогам, - говорит аспирант кафедры «Теоретическая и общая электротехника» Олег Ибрагимов.

Конструкция электромоторедуктора постоянно совершенствуется с учётом запросов производителей, так как унификация этой детали автомобиля решает несколько важных задач. Во-первых, сокращается перечень компонентов, необходимых для сборки автомобиля. Как результат – снижение итоговой стоимости продукции и повышение конкурентных позиций на рынке. Во-вторых, унификация компонентов автомобилей напрямую влияет на качество продукции. Известно, что конструктивно сложные детали чаще всего выходят из строя при эксплуатации. В системе менеджмента качества таким компонентам уделяется первостепенное внимание, сообщает пресс-служба СамГТУ. 

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ

Самара Университет

