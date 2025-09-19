Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»

126

Студентка Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва в числе 36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный» - подведены итоги отбора финалистов всероссийского конкурса «Научная Вселенная».

Проект реализуется при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках инициативы «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий и направлен на формирование у подрастающего поколения интереса к науке и привлечение талантливой молодежи к исследованиям и разработкам.

«Про конкурс я узнала из социальных сетей: увидела и решила ради интереса попробовать себя. Я до последнего не верила, что я пройду в полуфинал и в финал, потому что в конкурсе участвует много талантливых людей. Но у меня была очень серьезная мотивация: хочу выиграть поездку на космодром «Восточный» и подарить ее моему младшему брату, который мечтает по моим стопам поступить в наш Самарский университет им. Королёва», - поделилась финалистка из Самарской области Ольга Жалдыбина (Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва).

Экспертное жюри в лице молодых ученых-наставников проекта, членов Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, определило 36 финалистов, с которыми они продолжат работу по индустриальному кейсу и которым помогут подготовиться к финалу, который пройдет 24 октября в Москве в Музее «Атом» на ВДНХ.

В финал вышли представители ведущих вузов – студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, Донского государственного технического университета, а также учащиеся специализированных школ и лицеев.

Для выхода в финал участники должны были предложить решение отраслевого кейса в рамках выбранного трека, сформулированного стратегическими партнерами конкурса.

Так, в треке «Освоение космоса» госкорпорация «Роскосмос» предложила задачу по разбору пускового устройства малого спускаемого аппарата высокой точности. Участница из Самарской области решала вопрос, связанный с освоением Северного морского пути. Ей надо было использовать космические средства наблюдения за Землей, космические аппараты, и при разработке проекта обязательно соблюсти условия безопасности грузоперевозок. «Поскольку темой моей выпускной квалификационной работы, а в последующем и диссертации является разработка радиолокационного малого космического аппарата, я взяла за идею использование именно радиолокационного космического аппарата в качестве средства мониторинга судов на трассах Северного морского пути. Предложила решение данной кейс-задачи в формате презентации, и в результате стала финалисткой», – рассказала Ольга.

Участники трека «Беспилотные авиационные системы» совместно с компанией «Геоскан» работали над созданием беспилотных авиационных систем для использования в подземных горных работах.

Госкорпорация «Росатом» в треке «Квантовые технологии» предложила участникам найти решения по внедрению квантовых технологий в сферу бизнеса и финансов, а в треке «Инновационное проектирование» Росатомом был предложен кейс, где участники с позиции руководителя разрабатывали наиболее эффективное цифровое решение для оптимизации управления проектом или действующим объектом атомной отрасли, опираясь на современные технологии проектирования и применяя возможности искусственного интеллекта. Детальный анализ, идентификация проблемы или точки роста, разработка концептуального решения и просчет рисков — то, что ребята-финалисты будут дорабатывать уже в финале под личным контролем наставника Алексея Агафонова.

«Ребята порадовали своей изобретательностью и системностью. Особо хочу отметить, что, заглядывая в будущее, они видят себя не только успешными профессионалами, но и теми, кто приносит пользу стране и человечеству. Как яблоко подарило озарение Ньютону, а плетёная корзина — Шухову, хочу надеяться, что участие в конкурсе подтолкнет ребят к новым идеям и открытиям», — отметил Алексей Агафонов, заместитель генерального директора по сопровождению и развитию проектного производства АО «Атомэнергопроект», руководитель отраслевого центра компетенций «Инженерное проектирование» Госкорпорации «Росатом».

В результате полуфиналисты предложили множество перспективных проектов и стратегий, таких как развитие сельского хозяйства за счет внедрения «зеленых» технологий с перспективой сокращения выбросов метана на 30-40% в треке «Биоэкономика», программу развития транспортной отрасли с помощью внедрения инновационных шин для беспилотных транспортных систем в треке «Новые материалы и химия», методы профилактики по борьбе с проблемой детского ожирения в треке «Генетика и персонализированная медицина», спрогнозировали количество выбросов CO2 до 2030 года на треке «Информационные технологии и большие данные», работали с технологиями, которые предвосхитили писатели-фантасты в рамках трека «Научная фантастика».

«Все самые значимые и невероятные открытия в нашем мире сделали мечтатели, которые не боялись нарушать правила и идти вперед за своими убеждениями и идеями. Когда-то казалось чем-то невероятным отправить Человека на Луну, но теперь это реальность. Как говорит нам трек «Научная фантастика», здесь необходимо быть очень осторожными, ведь это может привести к очень неожиданным последствиям. Работы участников Конкурса «Научная вселенная» посвящены самым разным сюжетам — от квантовых технологий до биоэтики. Встретимся в финале!» — поделилась первыми впечатлениями о работе с участниками Евгения Долгова, директор Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ, Лауреат премии Правительства Москвы молодым ученым за 2023 год.

Оценку работ финалистов провел экспертный совет в лице наставников треков: Алексей Агафонов, Ирина Алексеенко, Ольга Журавлева, Николай Колосов, Кирилл Стариков, Андрей Волынцев, Алексей Федоров, Антон Конаков, Евгения Долгова. Решения участников оценивали по ряду ключевых критериев, включая глубину анализа, практическую применимость, аргументированность выводов и нестандартность предложенных решений.

На следующем этапе финалистам предстоит доработка проектов под руководством наставников и подготовка к презентации своих решений перед экспертным жюри.

Финальный этап конкурса запланирован на 24 октября 2025 года в Москве в Музее «Атом». 18 победителей получат возможность посетить Космодром «Восточный».

Фото пресс-служба всероссийского конкурса «Научная Вселенная»