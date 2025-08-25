Студент Самарского политеха стал призером всероссийского фотоконкурса

214

Студент высшей биотехнологической школы (ВБШ) Самарского политеха Александр Миколайчук занял третье место в творческом конкурсе научных видеороликов и фотографий «Снимай науку!» в номинации «Наука вокруг». Он сделал макроснимок плесневого гриба мукора (лат. Mucor), который получил в ходе эксперимента по изучению влияния моющих средств для посуды на биологические объекты.

Александр Миколайчук выращивал гриб в течение нескольких дней. Когда колонии мукора достигли максимального роста и наиболее выразительной формы, политеховец сфотографировал плесневый гриб с помощью макрообъектива.

– Наука буквально повсюду, даже в том, что мы не всегда замечаем невооруженным глазом, – рассказал Александр Миколайчук. – Такой гриб можно увидеть на испорченных продуктах в виде пушистых белых или серых пятен. Его особенность – быстрый рост и выразительная структура. В природе он играет важную роль, разлагая органику и возвращая питательные вещества в почву, а в моем исследовании он помог наглядно показать влияние бытовой химии на живые организмы.

Плесневый гриб Mucor Александр Миколайчук выращивал в разных условиях. Первый образец хлеба он смочил раствором чистящего средства и поместил в целлофановый пакет. В качестве контрольного образца использовал хлеб, смоченный только водой. Эксперимент длился 7 дней при температуре от 23°C до 26°C. Через три дня наблюдений был зафиксирован рост гриба Mucor, однако на хлебе, смоченном раствором моющего средства, он оказался менее выраженным. К концу эксперимента гриб Mucor вырос на всех образцах хлеба. Таким образом, результаты показали, что моющее средство способно задерживать рост плесневого гриба Mucor.

Организаторы конкурса «Снимай науку!» – телеканал «Наука» и Российский научный фонд.

Фото: пресс-службы Самарского политеха