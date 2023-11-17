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«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 
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«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 

17 ноября 2023 14:26
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Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.

15 и 16 ноября на базе Самарского государственного экономического университета стартовали конкурсные этапы специального открытого трека Российской национальной премии «Студент года. IT», проекта Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Правительства Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь. Гранты). 100 студентов из более 30 регионов нашей страны уже представили самопрезентацию, решили кейсовые задания и выполнили специальные задания проекта. Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.

В 2023 году участники Премии представляют себя в 3 номинациях: «Программист», «Web-дизайнер», «Специалист по информационной безопасности». В течение двух дней проекта участники представили самопрезентацию, где рассказали про свои достижения в научной, образовательной и общественной деятельности, решили кейсовые задания на реальные ситуации и выполнили специальное профильное задание по своей номинации. Например, участникам необходимо разработать дизайн-концепт проекта или запрограммировать игру «Крестики-нолики». Все конкурсные этапы оценивают эксперты проекта, которые выставляют баллы за выполнение конкурсного испытания.

«Конкурс проходит в этом году впервые. В процессе проекта у участников происходит активный нетворкинг, ребята проявляют себя и привлекают внимание к собственным проектам, взаимодействуют с мастерами отрасли, которые могут подтолкнуть их в определенном направлении, вдохнуть уверенность и познакомить с профессией. Самое главное — это процесс», — добавил эксперт проекта в номинации «Web-дизайнер» Евгений Пологов.

Все конкурсные задания финала направлены на индивидуальную и коллективную работу участников и включают следующие форматы: презентационные задания на оценку достижений; решение кейсов от экспертов и партнеров конкурса (ситуационные задачи) на оценку профессиональных знаний, навыков и компетенций; специальное задание для каждой номинации; профессиональные тестирования; хакатон, где участники должны будут в определенных условиях решить заданную проблему.

«Конкурс для меня стал мотивацией к развитию навыков и изучению новых языков программирования. Здесь, на «Студенте года. IT», генерируется множество интересных идей. Я тоже очень хочу поделиться своими наработками и показать крутой результат как победитель регионального этапа специального трека», — отметил участник проекта в номинации «Программист» Роман Кострикин из Липецкой области.

17 ноября участники продолжать участие в программе Премии: прослушают мастер-классы на темы: «Обеспечение качества и тестирование» и «Дизайнеры против нейронных сетей», а также пройдут финальное конкурсное испытание — «Хакатон».

Подведение итогов и награждение лауреатов и победителей специального открытого трека пройдет 18 ноября 2023 года. Вся актуальная информация о конкурсе доступна в официальной группе Российской национальной премии «Студент года» Российского Союза Молодежи ВКонтакте.

Отметим, что учредителями и организаторами Премии являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Правительство Самарской области, ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». Проект проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Российская национальная премия «Студент года» — уникальный конкурсный проект Российского Союза Молодежи для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

 

Фото предоставлено Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» 

Теги: Самара Университет

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