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Стало ясно, какие экзамены необходимо будет сдавать выпускникам в вузы

9 ноября 2021 09:39
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Стало ясно, какие экзамены необходимо будет сдавать выпускникам в вузы

Какие экзамены необходимо будет сдавать выпускникам в вузы, которые собрались поступать на программы бакалавриата и специалитета, утвердило Министерство науки и высшего образования. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте. 

Экзамен по русскому языку по-прежнему останется обязательным для всех направлений. Математику же предстоит сдать тем, кто собирается продолжить получать знания в математических, физических и технических специальностях. Также этот предмет стоит в списке обязательных по направлению строительство, горное дело, пожарная безопасность, управление качеством и лесное дело. Кроме того, некоторые специальности предполагают обязательную сдачу физики, биологии, химии и географии. 

Что касается "гуманитарных" предметов, то в список вошли история и обществознание. С последним можно поступить на специальности социология, издательское дело, конфликтология, юриспруденция, гостиничное дело, таможенное дело и культурология. Литература понадобится тем, кто себя видит в журналистике, филологии, продюсерстве, кинооператорстве и и других связанных с искусством специальностях. Некоторые направления предполагают и сдачу иностранного языка.

С 2022 года документ вступит в силу и будет действовать для российских вузов до сентября 2027 года.

Напомним, Рособрнадзор предложил вернуть ЕГЭ по базовой математике. Кроме того, специалисты рассказали о необходимости провести экзамены в 9-х классах в 2022 году в "доковидном" формате с двумя экзаменами по выбору и двумя обязательными, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Университет

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