Специалисты Самарского политеха выпустили летнюю и осеннюю коллекцию одежды в стиле лаундж

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Начальник отдела интернационализации образовательной и научной деятельности Самарского политеха Александра Желандинова и документовед Мария Черакаева выпустили летнюю и осеннюю коллекцию одежды под брендом Alma. Мысль открыть собственный бизнес по производству одежды у них возникла еще в 2020 году, с началом пандемии.

«Знакомые и распространённые бренды с российского рынка ушли, и в сегменте одежды образовался провал, – рассказывает Александра Желандинова. – И мы подумали, как было бы классно предложить вещи собственного производства. Вынашивали идею долго, и к разработке концепции пришли только в этом году. Нам было важно понять, какова наша миссия, для какой аудитории мы хотим придумывать и шить одежду. Сначала хотели сфокусироваться исключительно на домашней одежде, но потом решили изменить дизайн, «расширив» назначение вещей».

Девушки выбрали лаундж-стиль. Это практичная одежда, которая занимает промежуточное положение между домашними и уличными вещами, поскольку предназначена для носки в свободное время. Такая одежда подходит для прогулок с друзьями, походов в кино и даже для легкого активного отдыха. Поэтому девушки выбрали дышащий и гипоаллергенный материал – двухниточный футер, в составе которого 92% хлопка и 8% эластана.

Они проконсультировались на производстве, нашли лекальщицу и швею и совместными усилиями выпустили первую партию одежду: костюмы, шорты и топ, по 20 комплектов на 5 размеров.

«Мы выбрали не пастельные, а яркие, сочные цвета, неоновый зелёный и синий, которые можно сочетать друг с другом, – сообщает Мария Черакаева. – Для лета это было очень актуально. К осени же мы подготовили одежду чёрного цвета, что практично и в тренде у молодёжи. Сшили коллекцию, в которую включили широкие брюки, джоггеры, худи, свитшот и свободное платье в двух размерах: XS-M и L-XXL».

Каждое готовое изделие промаркировано, на этикетке указаны рекомендации по уходу и бренд ALMA. Название не только включает в себя начальные буквы имён авторов, но и несёт конкретный смысл: с испанского языка аlma переводится как «душа». Так сотрудницы управления по международному сотрудничеству, владеющие несколькими языками, хотели подчеркнуть, что шьют одежду с душой, ориентируясь на желание потребителей выразить себя и своё настроение с помощью той или иной вещи. Сейчас в планах у них – разработка новой коллекции, а готовые модели уже продаются на маркетплейсах, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото прелоставлено пресс-службой СамГТУ