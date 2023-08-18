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Сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений Самарской области к учебному году

18 августа 2023 09:40
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Сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений Самарской области к учебному году

Перед началом нового учебного года в регионе прошли тактико-специальные занятия с целью проверки функциональной готовности образовательных учреждений к возможным чрезвычайным ситуациям. В рамках тренировок отработано взаимодействие сотрудников  управления вневедомственной охраны с представителями частных охранных организаций.

По легенде занятий, на пульт дежурного управления вневедомственной охраны по г. Самаре поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожного вызова с охраняемого объекта. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что охранник в камеру видеонаблюдения увидел, что на территорию школы зашел неустановленный гражданин и проник в учебное заведение через открытое окно первого этажа. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации Росгвардии.

При поступлении сигнала «Тревога» в максимально короткое время группа задержания вневедомственной охраны прибыла на объект, выяснила причину срабатывания сигнализации и в случае обнаружения правонарушителя, приняла меры для его задержания.

Важнейшей частью проводимых в рамках подготовки к учебному году проверочных мероприятий является практическая отработка реагирования нарядов вневедомственной охраны на сигналы тревоги с объектов образования. В текущем году на образовательных учреждениях различной категории  было проведено более 200 подобных учебных тренировок.

В настоящее время в Самаре функционирует около 700 государственных и муниципальных образовательных организаций, из которых все 100%  взяты под охрану  управления вневедомственной охраны Росгвардии.

- В преддверии учебного года наши сотрудники  в составе межведомственных комиссий проверяют состояние антитеррористической защищенности объектов, в том числе работоспособность систем безопасности (охранно-пожарных сигнализаций, пропускного режима,  систем видеонаблюдения и громкоговорящей связи), а также разъясняют преподавателям и охранникам алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций. С началом занятий, все маршруты патрулирования групп задержания будут приближены к образовательным учреждениям. Мы сделаем все, чтобы безопасность учащихся была обеспечена, - подводя итоги занятий, сказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по городу Самаре полковник полиции Иван Гусаров.

Теги: Росгвардия

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