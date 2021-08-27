Школы Самарской области должны стать максимально комфортной средой для учеников

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Школы должны стать максимально комфортной средой для учеников: в новом формате развивать школьное образование предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на заседании президиума Госсовета. По ее словам новая образовательная среда должна позволять и школьникам, и педагогическому коллективу развиваться в соответствии с трендом современного мира на цифровизацию.

В Самарской области цифровая образовательная среда активно формируется начиная с 2018 года. Более сотни школ региона за три года оснастили компьютерной техникой, были созданы 40 детских мини-технопарков в школах в малых городах и сельских районах губернии, открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб» и другие технические и научные центры. В начале нового учебного года 2021/2022 для детей Самарской области дополнительно откроются еще 64 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 9 мини-технопарков, 47 компьютерных классов и второй в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» в Тольятти.

Внедрение цифровых процессов требует и появления новых компетенций у педагогов.

«Мы понимаем, что создаются новые лаборатории, цифровые среды, классы, это надо совместить с повышением квалификации педагогов работы именно на этом оборудовании, чтобы они могли в полной мере использовать эту инфраструктуру», — отметила Елена Шмелева.

Помимо этого, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила включить покупку учебного оборудования в программу капитального ремонта школ. Без него невозможно создать основу новой образовательной среды, новые и современные междисциплинарные и творческие программы. Данную инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин.

«Для ребят это второй дом. И каким он будет - должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт внедрения учеников в процесс модернизации школ, причем на стадии проектирования. Надо сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней. Чтобы в обновленных школах развивалось самоуправление, работали кружки по запросам ребят и родителей. Чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», - подчеркнул Владимир Путин.

Всего в России в программу капремонта включены 7 300 школ, при этом большая часть из них находится в малых городах и селах. В этих поселениях школы станут не просто местами обучения детей, а культурными центрами для всех жителей. Программа нацелена не только на ремонт помещения, она предполагает принципиально новый подход, при котором будут учтены интересы жителей небольших населенных пунктов – организация культурных центров, центров здоровья, творческих и спортивных кружков.

Фото из открытых источников