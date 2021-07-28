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В условиях подъема заболеваемости и так называемой третьей волны коронавируса школы региона начали подготовку к новому учебному году, который пока планируется начать в очном режиме.

Как сообщили sova.info в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, в школах будут измерять температуру детей и педагогов при входе в здание, регулярно обеззараживать воздух и поверхности. Работники пищеблока должны использовать маски.



В учебных заведениях школьники и сотрудники смогут обрабатывать руки кожным антисептиком. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание составят с учётом максимального разобщения групп.



В августе педагоги и персонал школ пройдут вакцинацию от коронавируса.



Роспотребнадзор предупреждает, что руководители субъектов могут самостоятельно принимать решение о снятии или введении ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

Фото из открытых источников