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Школы региона начали подготовку к новому учебному году

28 июля 2021 14:42
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Новый учебный год пока планируется начать в очном режиме.

В условиях подъема заболеваемости и так называемой третьей волны коронавируса школы региона начали подготовку к новому учебному году, который пока планируется начать в очном режиме.

Как сообщили sova.info в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, в школах будут измерять температуру детей и педагогов при входе в здание, регулярно обеззараживать воздух и поверхности. Работники пищеблока должны использовать маски.

В учебных заведениях школьники и сотрудники смогут обрабатывать руки кожным антисептиком. Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. За каждым классом закрепят отдельный кабинет, а расписание составят с учётом максимального разобщения групп.

В августе педагоги и персонал школ пройдут вакцинацию от коронавируса.

Роспотребнадзор предупреждает, что руководители субъектов могут самостоятельно принимать решение о снятии или введении ограничений с учетом эпидемиологической ситуации.

 

Фото из открытых источников

Теги: очный режим подготовка школы

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