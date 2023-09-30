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Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров провели урок о воссоединении новых регионов с Россией в крупнейшей школе региона

30 сентября 2023 17:36
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В Самарской области с рабочим визитом находится Министр просвещения России Сергей Кравцов.

В субботу, 30 сентября, в Самарской области с рабочим визитом находится Министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти он осмотрел самую большую школу в регионе - современный образовательный центр «Галактика» на 1600 мест, который был открыт 1 сентября этого года. Здесь они провели для ребят урок, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией.

Министр просвещения осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал. Он посетил также пространства, оборудованные для реализации  дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества.

Сергей Кравцов также пообщался с учениками школы в Центре детских инициатив. Дети представили проект, который подготовили к Дню воссоединения новых регионов с Россией. Ученики старших классов рассказывают младшеклассникам об этом празднике. 

Министр просвещения присоединился к занятию ребят и обсудил с ними событие, которому посвящена праздничная дата. 

«Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов – Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников», – отметил он и зачитал ребятам отрывок из учебного пособия о событиях специальной военной операции. 

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что город-побратим Самары на Донбассе – г. Снежное, где при поддержки области восстанавливаются школы. 

«Самарская область включалась в восстановление и помощь Донбассу. В городе Снежное мы восстанавливаем школы, и там ребята 1 сентября также пошли в обновленные школы, которые они не узнали благодаря труду жителей Самарской области, в том числе жителей Тольятти. Мы крепим дружбу с героическими жителями Донбасса, как раз помогая восстанавливать  мирную жизнь на Донбассе, конкретно в городе Снежное, - рассказал школьникам Дмитрий Азаров. - Я там неоднократно был и, конечно, люди там знают, какую помощь сегодня им оказывает Россия, Самарская область, и, конечно, они счастливы, что воссоединились со своей великой прекрасной Родиной – Россией. Они давно этого хотели, и на полях сражений вот это право самоопределения, право жить в России, защищали многие годы. И это случилось. Сегодня годовщина, как состоялось это событие, когда в Кремле Президентом страны и главами 4 регионов было подписано соглашение о вступлении в РФ». 

После министр и губернатор осмотрели крупнейший в городе школьный музей «Герои нашего времени». Он посвящен строителям Автограда, почетным гражданам города, а также участникам специальной военной операции.

«Находясь в школьном музее, мы уверены в том, что гордость за свою страну, настоящая любовь, которая является патриотизмом, будет в каждом ученике, -  отметил губернатор. - Я был здесь неоднократно, когда школа строилась. Конечно, очень важно, что мы посоветовались с педагогами и родителями по оформлению школы. Все получилось - школа роскошная,  потрясающая. По радостным лицам учеников мы видим, как им нравится, как они восхищены и гордятся своей школой. Вот эта гордость должна быть гордостью за свой город, за нашу великую и прекрасную Родину – Россию».

Образовательный центр «Галактика» был открыт 1 сентября 2023 года. В учреждении – 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой. Открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и телестудия. 

«Сегодня мы с Дмитрием Игоревичем обсудили вопросы, связанные с образованием в Самарской области, ход капитальных ремонтов и строительство школ, обеспечение горячим питанием. Все показатели национального проекта «Образование» в Самарской области исполняются в срок. Самарская область – один из первых регионов, в котором в каждой школе создан школьный театр», – сказал Сергей Кравцов.

Губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь поблагодарил Министра за внимание и поддержку Самарской области.

«Благодарю Сергея Сергеевича, что в такой важный для нашей страны день, в выходной день, он выбрал время для посещения Самарской области. Огромное вам спасибо! - сказал глава региона. - Мы обсудили не только  результаты исполнения нацпроектов, нашей работы по капремонту школ и так далее, но обсудили и перспективы. Уверен, что эти перспективы при поддержке Министерства просвещения наилучшие. Мы продолжим ремонт школ, приведение в порядок всех образовательных учреждений, продолжим строительство школ. Сергея Сергеевича искренне благодарю за помощь и поддержку региона во всех начинаниях». 

 

Фото: Пресс — служба министерства просвещения РФ

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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