Семь педагогических классов откроется в школах Самары

130

В целом в России планируется создать 5000 специализированных педагогических классов.

На территории Самары с 1 сентября 2021 их откроется семь - в школах № 3, 10, 171, 156, 175, 65, а также в самарском социально-педагогическом колледже.

Речь идёт о профориентации старшеклассников, в перспективе начинать работу с детьми планируют уже на 6-7 году обучения - с помощью дополнительных занятий и предпрофильной подготовки.

Педагогические классы предполагают создание условий для осознанного выбора профессии педагога. Школьники получат подготовку психолого-педагогической направленности и познакомятся с особенностями работы учителя. Учебный план для педклассов включает гуманитарные элективные курсы, такие как риторика, введение в педагогику, психология общения и прочие, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com