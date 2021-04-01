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Сегодня в Самаре состоится «Разговор с научной общественностью» с участием федеральных экспертов

1 апреля 2021 09:32
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Сегодня в Самаре состоится Разговор с научной общественностью с участием федеральных экспертов

1 апреля в Самаре состоится «Разговор с научной общественностью» (молодёжное крыло НОЦ) с участием федеральных экспертов.

Организатор мероприятия – Институт регионального развития – управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Модератор мероприятия: Сженов Евгений – научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика»: 

 Член экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры для цифровой экономики», президент Международной Ассоциации непрерывного образования, вице-президент IBSC Unesco, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, руководитель экспертной группы по образованию Администрации Президента России, член экспертных советов по дополнительному профессиональному образованию Минобрнауки России, Государственной Думы России.


Среди приглашенных экспертов в формате ВКС:

  • А.М. Сергеев – президент РАН, академик РАН;
  • О.С. Носкова – начальник Управления молодежных проектов и программ «Росмолодежи»;
  • П.П. Красноруцкий – председатель Российского Союза Молодежи;
  • И.В. Короткова – оператор конкурса «Мегагранты», «ВУЗПРОМЭКСПО», «Наука будущего — наука молодых»; 
  • Представители Министерства просвещения Российской Федерации.

Также в мероприятии запланировано участие сопредседателей комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», молодых ученых, представителей школ РАН и школы для одаренных детей «ВЕГА», студентов и школьников.
 

Приглашаем на онлайн-трансляцию 1 апреля 2021 года с 11.00 до 14.30 (МСК).

Ссылка на онлайн-трансляцию по qr-коду либо: https://vk.com/video-187623798_456239137 

 

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