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Сборы ребенка в школу обходятся в Самаре в 10200 рублей

26 августа 2021 11:34
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Сборы ребенка в школу обходятся в Самаре в 10200 рублей

«Путинской» десятки не хватило», — родители рассказали, сколько денег потратили в этом году на сбор детей в школу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9000 родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.

По данным SuperJob, среди жителей мегаполисов самые высокие средние траты в расчете на одного ребенка-школьника в этом году, — в Москве и Омске (по 11 тыс. руб.). На втором месте еще один город-миллионник СФО — Новосибирск — здесь расходы родителей составили 10,8 тыс. руб.

В Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10,2 тыс. руб. С 2019 года траты на сборы ребенка в школу выросли в Самаре с 8,5 тыс. рублей до 10,2 тыс. рублей.

Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград
Время проведения: 1—23 августа 2021 года
Исследуемая совокупность: родители школьников
Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников.

Фото: pxhere.com

Теги: сборы в школу школа

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