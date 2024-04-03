Сборная Политеха выиграла областной турнир по киберспорту

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Команда вуза стала первым в истории самарского спорта победителем областной универсиады по киберспорту. Соревнования по пяти дисциплинам – Dota 2, Counter-Strike 2 (CS 2), Tekken 8, StarCraft 2 и Mobile Legends: Bang Bang – состоялись в прошедшие выходные в Точке кипения Политеха. За победу сражались 14 сборных из 12 самарских вузов.

В субботу в игру вступили специалисты по CS 2, Tekken 8 и StarCraft 2. Так, в первой дисциплине команда Политеха заняла второе место, уступив лидерство представителям Самарского университета. В составе нашего коллектива выступали студенты института автоматики и информационных технологий (ИАИТ) Александр Сикачев, Данила Щенев и Иван Драгунов, а также Никита Кондрашев с факультета инженерных систем и природоохранного строительства (ФИСПОС), Кирилл Верховцев из института нефтегазовых технологий и Александр Белов с электротехнического факультета (ЭТФ).

В дисциплине Tekken 8 Политех представлял студент ИАИТ Денис Давыдов. В упорной борьбе ему удалось завоевать третье место. По словам капитана сборной нашего вуза Александра Сикачева, это хороший результат для команды, поскольку Tekken – новое для политеховцев игровое направление, и конкуренция в нем очень высока.

А Артему Худяеву из института инженерно-экономического и гуманитарного образования не было равных в соревнованиях по StarCraft 2. В первый день соревнований он принес нашему вузу стратегически важную победу, выиграв решающий поединок у более сильного оппонента.

В воскресенье состоялись состязания по Dota 2. Честь Политеха защищала команда в составе Даниила Самохвалова, Дмитрия Кузьмина, Михаила Павлова (все трое – студенты ИАИТ), Артема Волкова (ФИСПОС), Никиты Гареева (ЭТФ) и Вениамина Кана (факультет машиностроения, металлургии и транспорта). Наши ребята лидировали на протяжении всего турнира, демонстрируя безупречную командную игру и мастерское владение игровыми героями, и завоевали золотую медаль.

В дисциплине Mobile Legends: Bang Bang Политех не участвовал, но это не помешало нашему вузу стать лидером командного зачета универсиады, на 25 очков опередив ближайшего конкурента – Самарский университет. Третье место занял коллектив Самарского государственного экономического университета.

Теперь киберсборная Политеха как победитель универсиады представит родной вуз и Самарскую область на зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (ВКСЛ). Соревнования состоятся уже в конце апреля.

– Я горжусь всей нашей командой. Мы много тренировались, ребята проявили настоящий командный дух, упорство и взаимовыручку. Эта победа – результат нашей сплоченности и ежедневного тяжелого труда, – отметил капитан сборной Александр Сикачев. – Конечно, нам есть, над чем работать дальше. Мы проанализируем свои ошибки, выявим слабые места и будем готовиться к следующим соревнованиям. Сейчас наша главная цель – пройти в финал ВКСЛ, сообщает пресс-служба Политеха.

Фото Артема Анисова/пресс-служба Политеха