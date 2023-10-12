Самарцы стали активнее вкладываться в образование детей

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В России вырос спрос на услуги репетиторов для дошколят и начальных классов. По данным платформы Авито Услуги, рост спроса в сегменте репетиторов для дошкольников в сентябре составил 68% по сравнению с августом, и 6% по сравнению с сентябрем прошлого года. Репетиторов для школьников начальных классов стали искать на 103% чаще, чем в августе, и сразу на 21% чаще, чем в прошлом году. В Авито Услугах рассказали, на какие развивающие дисциплины для детей спрос вырос больше всего и чем вызван такой интерес к специалистам по развитию дошколят и младших школьников.

Игорь Санников, руководитель категории «Обучение и курсы» на Авито Услугах:

«Россияне чаще обращаются за услугами репетиторов и наставников для маленьких детей: специалистов по подготовке дошкольников к школе, репетиторов, которые проводят занятия по развитию памяти, каллиграфии, скорочтению и другим развивающим дисциплинам. В целом сегмент услуг репетиторов для детей дошкольного возраста и учеников младших классов вырос в этом году на 29% по сравнению с сентябрем прошлого года. Причем этот тренд характерен для всех регионов России: больше всего спрос вырос в Хабаровске, Владивостоке (по +79%), Уфе (+57%) и Москве (+53%). Предложение от специалистов по развивающим дисциплинам тоже растет. Самый высокий рост — среди предложений от специалистов по риторике (+98%), каллиграфии (+91%) и развитию внимания (+60%). В общем же предложение от репетиторов для дошколят выросло за год на 16%, а для младших школьников — на 25%».

Родители в России стали чаще искать преподавателей, ведущих развивающие занятия для детей. Больше всего спрос вырос на такие дисциплины, как каллиграфия (+210% год к году), техника речи (+168%) и риторика (+101%). В этом году не в моде только ментальная арифметика (обучение детей быстрому счету в уме): спрос на такие занятия снизился на 38% год к году, однако в сентябре интерес превысил показатели августа (+31%).

Изменение спроса на услуги репетиторов по развивающим занятиям для детей, сентябрь 2023 vs сентябрь 2022 Каллиграфия +210% Техника речи +168% Риторика +101% Развитие внимания +100% Развитие памяти +20% Скорочтение +11%