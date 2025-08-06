Самарцы потратят на подготовку ребенка к школе в среднем 15 000 рублей

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Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы опросили жителей Самары и узнали, когда они начинают собирать ребенка в школу и покупать все необходимое для занятий. Также у респондентов спросили, во сколько им обойдется подготовка и где они покупают школьные товары. Оказалось, что большинство родителей закупаются на маркетплейсах и платформах объявлений, а потратить в этом году планируют от 10 000 до 20 000 рублей. При этом все необходимое большинство выбирают вместе с ребенком.

Школьная пора

Большинство жителей Самары закупаются всем необходимым для детей к школе еще летом. В основном (45%) родители начинают покупки не раньше августа, но есть и те, кто привык решать этот вопрос заранее — в июле (26%) или даже в июне (12%). В последний момент этим занимаются 10%, а 4% покупают все нужное уже после начала учебного года.

Большинство родителей выбирают товары для школы совместно с ребенком (71%), а 21% дают детям сделать выбор полностью самостоятельно. 9% покупают все сами.

Важные траты

Более трети (36%) респондентов считают, что сборы одного ребенка в школу обойдутся им в сумму от 10 000 до 20 000 рублей. 32% хотели бы уложиться в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, а 10% — и вовсе в 5 000 рублей. При этом 22% полагают, что собраться в школу будет стоить более 20 000 рублей. Среди тех, кто назвал точный бюджет, средний составил 15 000 рублей.

При этом 90% опрошенных утверждают, что наибольшая доля трат приходится на школьную форму. На учебные материалы больше всего уходит у 45%, а на канцтовары — у 35%. Также у 29% основную статью расходов при подготовке занимают гаджеты.

Магазины и бренды

В основном товары для школы сегодня покупают на онлайн-площадках — сайтах объявлений или маркетплейсах (47%). В офлайн-супермаркетах и гипермаркетах закупаются 27%, а в специализированные офлайн-магазины с этой целью ходят 12%. Также 9% предпочитают сайты и приложения определенных магазинов.

О брендах, которые специализируются на продаже товаров для школы, родители в основном узнают из рекламы на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (60%). Также 27% ориентируются на рекомендации родственников, друзей и коллег. На рекламу на ТВ и в соцсетях обращают внимание 25% и 8% соответственно.