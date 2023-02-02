Самарскому политеху разрешили готовить провизоров

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В конце января Самарский политех получил лицензию на образовательную деятельность по направлению «Фармация». Новая образовательная программа будет реализовываться в институте инженерно-экономического и гуманитарного образования.



"Это программа специалитета, которая позволит нам выпускать высококвалифицированный персонал для фарминдустрии, - рассказал директор института инженерно-экономического и гуманитарного образования Самарского политеха Алексей Васильчиков. - В новом учебном году планируем открыть подготовительные курсы для школьников по этому направлению".



Будущие провизоры смогут пройти полный цикл обучения. Программа разрабатывалась совместно с компанией «Озон Фармацевтика», производственные мощности которой расположены в Самарской области. Сейчас в вузе готовятся к лицензированию программы ординатуры «Управление и экономика фармации».

Кстати, в прошлом году Политех получил лицензию еще на 4 образовательные программы. Речь идет о программах среднего профессионального образования «Информационные системы и программирование»; «Переработка нефти и газа», «Технология аналитического контроля химических соединений», «Финансы», которые уже реализуются в сызранском филиале вуза.



Лицензирование образовательной деятельности, которое дает право университетам обучать студентов по соответствующему направлению, не следует путать с государственной аккредитацией, подтверждающей соответствие образовательных программ федеральным государственным образовательным стандартам, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ