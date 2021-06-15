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Самарский университет в десятке лучших инновационных вузов России

15 июня 2021 15:13
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Всего в рейтинг RAEX-100 вошли университеты из 31 региона России.

Аналитический центр "Эксперт" представил новое исследование изобретательской и публикационной активности российских университетов.

В первой части исследования - рейтинге изобретательской активности - эксперты оценивали способность университетов генерировать, коммерциализировать и патентовать свои изобретения. В рейтинге 2021 года Самарский университет разделил 9 место с Санкт-Петербургским государственным университетом и Уральским федеральным университетом. Из вузов Самарской области в данный рейтинг также вошел СамГТУ (51-54 место).

Вторая часть - рейтинг научной продуктивности, разделенный по нескольким областям научных знаний. Здесь университеты ранжировались по количеству и цитируемости научных статей, опубликованных высокорейтинговыми международными журналами. Самарский университет вошел в списки ведущих российских университетов по шести основным направлениям научных знаний и двум тематическим срезам:

Физика и Астрономия (15 место);

Химия (группа с 17 по 20 место);

Математика (21-22 места);

Материаловедение (22-23 места, в том числе по срезу Металлургия - 12-14);

Компьютерные науки (23-25 места, в том числе по срезу Искусственный интеллект - 21-23);

Инженерные науки (28-29 места).

Всего в предметном рейтинге научной продуктивности представлены еще три университета Самарской области: СамГТУ (в основных направлениях химия, химические технологии, энергетика, компьютерные науки и трех тематических срезах), СамГМУ (медицинские науки) и СГЭУ (экономика и финансы).

Результаты рейтинга изобретательской и публикационной активности отражают устремленность исследовательской политики Самарского университета им. Королёва на достижение практических результатов, ориентированность на создание передовых образцов наукоемкой продукции, востребованных реальными секторами экономики - считает ректор университета Владимир Богатырёв.

“Нам важно не просто сделать заметный вклад в науку, мы постоянно ищем возможность дать ответ на актуальные вызовы, который сегодня стоят и перед нашей страной, и перед человечеством в целом. То что Самарский университет им. Королёва входит в десятку лучших инновационных университетов страны - это подтверждение сбалансированности нашей исследовательской политики, где разные научные направления, фундаментальная и прикладная наука находят новые возможности для совместной работы, гармонично дополняют и обогащают друг-друга.

На это нацелена и новая программа академического лидерства “Приоритет 2030”, в числе ее ключевых задач - сфокусировать науку на интересах индустрии. Это означает, что мы будем создавать новые лаборатории и модернизировать существующие. Индустриальным партнерам от университета нужны конкретные результаты, которые можно внедрить, и новая востребованная наукоемкая продукция, которую можно запустить в серию”, - отметил Владимир Богатырёв.

Помимо этого Самарский университет им. Королева подтвердил свои позиции в общем рейтинге агентства RAEX, заняв 46 место. Всего в рейтинг RAEX-100 вошли университеты из 31 региона России. Явным лидером по количеству участников рейтинга является Москва (32 вуза), широко представлены Санкт-Петербург (11 учреждений), Московская и Томская области (по 5 вузов) и Татарстан (4 вуза). По три университета из числа лучших расположены в Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Тюменской областях.

Теги: рейтинг Самарский университет

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