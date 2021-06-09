Самарский университет улучшил свои позиции в рейтинге QS World University Rankings

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии.
«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании 
Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики определят «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области
За звание лучшей команды региона будут бороться 10 команд.
В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет региональный этап чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Журналистам и блогерам рассказали о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта и провели экскурсию по предприятию.   
Планируется, что до конца лета на заводе «Феррони-Тольятти» появится около 900 новых сотрудников
Полиция задержала стрелявшего.
В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам, два человека погибли
Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами.
Кабутов и Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов"
На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка.
Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %
В Самаре заболели 15 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский университет улучшил свои позиции в рейтинге QS World University Rankings

9 июня 2021 15:08
145
За год университет переместился из группы 591-600 в список вузов разделивших 581-590 места.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва улучшил свои позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings 2022. За год университет переместился из группы 591-600 в список вузов разделивших 581-590 места.

Основной прирост Самарского университета им. Королёва в рейтинге зафиксирован экспертами исследования по показателю “доля иностранных студентов”. Несмотря на пандемию коронавируса, количество зарубежных абитуриентов, которые выбирают для получения высшего образования Россию и Самарский университет им. Королёва, продолжает расти. Сейчас в вузе больше 1100 иностранных обучающихся (бакалавры, слушатели, аспиранты) более чем из 70 стран. Занятия для них проходят как на русском, так и на иностранных языках. Университет реализует программы двойных дипломов, продолжает проведение летних и зимних школ, ориентированных на англоязычных иностранных студентов из университетов топ-400.

По мнению Владимира Богатырева, ректора Самарского университета им. Королёва, иностранных студентов привлекает в первую очередь качество образования, которое позволяет им строить успешную карьеру в любой стране мира, будь то гуманитарная или инженерная траектория.

“Сформулированный коллективом университета девиз: “Космос для жизни”. Стратегией университета планируется создание центров компетенций в этой сфере - это Центр коммерческой космонавтики и Центр экспериментов в космосе. Они будут базироваться на опыте авторитетных научных школ университета, которые на протяжении многих лет дают высококлассное образование в области самолето- и ракетостроения.Эти центры компетенций будут взаимодействовать с российскими частными компаниями, работающими в космической отрасли: они смогут проводить сертифицированные испытания сверхлегких и легких ракет-носителей, микро и наноспутников, а также делать необходимые экспертизы и расчеты траекторий полета. Также они могут взять на себя разработку специального программного обеспечения для космической техники, проведение испытаний, конструкторско-технологические работы, прием и обработку геоданных”, - пояснил Владимир Богатырев.

Также ректор отметил, что последовательный рост в одном из авторитетных рейтингов планеты QS World University Rankings был бы невозможен без участия Самарского университета им. Королёва в Проекте “5-100”.

“Задача выхода на международный рынок образования мотивировала нас на глобальные системные преобразования внутри университета. Как следствие, эти изменения были отмечены экспертами ведущих рейтинговых агентств. За 4 года в рейтинге QS World University Rankings мы поднялись из группы 800-1000 в группу 581-590 лучших вузов планеты. На этом мы не останавливаемся - университет работает над стратегией развития до 2030 года, которая станет основой для заявки в программе стратегического академического лидерства “Приоритет - 2030”. А это значит, нам предстоит работать над повышением качества образования в соответствии с лучшими мировыми практиками”, - заключил Владимир Богатырев.

Теги: рейтинг Самарский университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участие в котором принимают делегаты из 27 российских университетов.
04 июня 2021, 18:06
В Самарском университете проходит выездное совещание вузов-организаторов олимпиады студентов «Я — профессионал»
Участие в котором принимают делегаты из 27 российских университетов. Образование
853
Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ
04 июня 2021, 11:59
Самарская область - в топ 10 Национального рейтинга состояния инвестклимата АСИ
Об этом стало известно в пятницу, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме-2021(ПМЭФ). Экономика
524
Самара не вошла в десятку самых общительных городов
31 мая 2021, 09:59
Самара не вошла в десятку самых общительных городов
Рейтинг был сформирован на основании пяти вопросов. Общество
582
В центре внимания
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
160
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
365
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
466
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
415
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
447
Весь список