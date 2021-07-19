Самарский университет представит на МАКС-2021 макет малого космического аппарата "АИСТ-3"

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20 июля в городе Жуковский стартует юбилейный XV Международный авиационно-космический салон. Посетители павильона FUTURE HUB - Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи - увидят ряд макетов и натурных образцов, представляющих передовые разработки ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Одно из центральных мест в экспозиции займет макет малого космического аппарата (МКА) "АИСТ-3", который продолжает линейку малых спутников семейства "АИСТ", созданных в сотрудничестве ученых Самарского университета им. Королёва и инженеров РКЦ "Прогресс".

"Многолетний опыт работы на орбите малых космических аппаратов семейства "АИСТ" первого и второго поколения подтвердил обоснованность принятых конструктивных решений и доказал, что "АИСТ" - надежная и универсальная платформа, на базе которой может быть создана линейка недорогих аппаратов для решения широкого спектра задач.

Третье поколение "АИСТов" эффективно дополнит и существенно расширит возможности нашей орбитальной группировки. "АИСТ-3" почти вдвое легче своего предшественника. Он станет основой для серии малых космических аппаратов, способных решать задачи мониторинга земной поверхности и обеспечения широкополосного доступа в сеть Интернет, а также для проведения экспериментов в космосе. Платформу планируют оснастить двигательной установкой на "зеленом" топливе (нитрат гидроксиламмония). При массе 225 кг, такой спутник может "взять на борт" до 100 кг полезной нагрузки", - рассказал доцент кафедры космического машиностроения Иван Ткаченко.

В формате аппарата для дистанционного зондирования Земли МКА "АИСТ-3" позволит получать изображения среднего пространственного разрешения в видимом, ближнем инфракрасном диапазонах спектра с разрешением не менее 5 метров в видимом диапазоне, 10 метров - в мультиспектральном, 30 метров - в ближнем инфракрасном при полосе захвата 60 км. Съемку в ближнем инфракрасном диапазоне обеспечивает дифракционная оптика. "АИСТ-3" способен за счет радиолокатора УКВ-диапазона выявлять подповерхностные, укрытые и замаскированные растительностью объекты, а также проводить мониторинг водного транспорта, осуществлять контроль местонахождения и параметров судов.

В формате аппарата для дистанционного зондирования Земли МКА "АИСТ-3" позволит получать изображения среднего пространственного разрешения в видимом, ближнем инфракрасном диапазонах спектра с разрешением не менее 5 метров, при полосе захвата 60 км, проводить мониторинг водного транспорта, контроль местонахождения и, кроме того, "АИСТ-3" способен выявлять подповерхностные, укрытые и замаскированные растительностью объекты, а также проводить мониторинг водного транспорта, осуществлять контроль местонахождения и параметров судов.

Помимо малых космических аппаратов в экспозиции Самарского университета им. Королева представлены и другие разработки в сфере аэрокосмических технологий. Например беспилотный аэромобильный лабораторный комплекс способен в автономном режиме облетать территорию по заданному маршруту, оперативно анализировать состояние атмосферы в заданных точках и тут же сообщать результаты в центр управления. Основа комплекса - компактный газохроматограф, разработанный в университете на кафедре химии. Он крепится на коптер, также созданный в университете в Центре беспилотных систем.

В экспозиции Самарского университета им. Королёва также будут представлены узлы и детали авиационных газотурбинных двигателей, полученные с помощью технологий 3D-печати. В том числе: сопловые аппараты газотурбинного двигателя 1 и 2 ступени, корпус горелочного устройства, изготовленный методом селективного лазерного сплавления, жаровая труба малоразмерного газотурбинного двигателя, малоразмерный газотурбинный двигатель в разрезе, унифицированные, двухконтурные, съёмные горелки. Использование методов селективного лазерного сплавления позволило существенно сократить сроки изготовления и снизить производственные затраты.

Установка для демонстрации работы системы виброизоляции на базе материала металлорезина (МР) покажет, насколько вынослив к ударным нагрузкам материал МР. Изначально уникальный материал, сочетающий прочность металла и упругость резины, разработан для применения в космосе. С его помощью при выводе спутников на орбиту гасятся перегрузки, воздействующие на чувствительную аппаратуру. Сейчас МР получает широкое применение в земной промышленности. Металлорезину используют для повышения вибрационной надежности деталей и систем различных изделий в двигателестроении, машиностроении, станкостроении, судостроении, энергетике, радиоэлектронной, нефтяной, газовой и пищевой отраслях промышленности, в оборонной технике и медицине, МР активно используется и для нужд РЖД.

Также в рамках МАКС-2021 состоится ряд мероприятий, в которых активное участие примут ученые и инженеры Самарского университета им. Королёва.

Участие в Международном авиационно-космическом салоне позволяет Самарскому университету им. Королёва развивать кооперационные связи, заключать выгодные сделки и договариваться о дальнейших взаимовыгодных совместных проектах с российским и зарубежным разработчиками и производителям авиационно-космической техники, выстраивать сотрудничество с другими ведущими научно-образовательными центрами, рассказали в пресс-служба Самарского университета.

Фото: Аксенова Дарья