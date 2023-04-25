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На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
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Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
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Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры

25 апреля 2023 14:46
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На площади Славы в Самаре состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза.

По этому случаю во вторник, 25 апреля, на площади Славы в Самаре в 10:00 состоялся парад с участием 400 курсантов военно-учебного центра вуза. На мероприятие приглашены представители правительства Самарской области и 2-ой гвардейской общевойсковой армии.

История военной кафедры в университете началась в апреле 1933 года. В разное время она выпускала артиллеристов, специалистов по радиационной, химической, бактериологической защите, офицеров инженерных войск, службы горюче-смазочных материалов, инженеров по эксплуатации стрелкового оружия.

Всего за девять десятилетий здесь прошли подготовку более 45 тысяч офицеров запаса. Сейчас традиции военной кафедры продолжает военно-учебный центр Самарского политеха. В нем готовят по специальностям: командир автомобильного взвода, командир мотострелкового отделения, командир отделения ремонта автомобильной техники. Курсанты центра – постоянные участники Парада Памяти в Самаре.

– Задача нашего военно-учебного центра – подготовить высокопрофессиональные кадры, знающие свою специальность и верно служащие Отчизне, – говорит руководитель военно-учебного центра Самарского политеха, полковник запаса Александр Зорин, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:  пресс-служба СамГТУ

 

Теги: Мероприятия Самара

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