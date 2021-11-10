Самарские вузы могут ввести QR-коды для студентов и преподавателей

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Министерство науки и высшего образования России сообщило, что вузы вправе вводить систему проверки QR-кодов о вакцинации для посещения корпусов студентами и преподавателями.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", - подчеркнули в ведомстве.

Относительно организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки, позиция Минобрнауки России такова - с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий, пишет ТАСС.

Тем временем, большая часть самарских школьников перешла на дистанционный формат обучения. Очная форма доступна лишь для учеников начальной школы и выпускников (9 и 11 классы). Также на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом стало известно, в каком режиме будут работать детские спортивные учреждения в Самаре. с 8 по 14 ноября спортшколы, частные клубы и секции будут общаться со своими юными подопечными лишь в дистанционном формате, сообщает ГТРК Самара.