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Самарские студенты считают, что во время обучения нужно работать

28 ноября 2022 09:28
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Самарские студенты считают, что во время обучения нужно работать

Мнение о том, что в период обучения на дневном отделении вуза нужно работать, разделяют 8 из 10 студентов и только 4 из 10 их родителей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие студенты и выпускники дневных отделений вузов, а также родители студентов и будущих абитуриентов.

Подавляющее большинство студентов дневных отделений вузов (83%) убеждено, что параллельно с учебой они должны работать, причем 40% считают, что трудиться можно где угодно, а 43% — что только по своей специальности или в смежной сфере. Свою позицию опрошенные объясняют маленькой стипендией и нежеланием «сидеть на шее у родителей». «Конечно, лучше работать по специальности — и опыт получишь, и денег заработаешь, но если устроиться не получилось, то можно и курьером пойти», — комментируют респонденты. Лишь 6% студентов считают, что те, кто учится на дневном отделении, не должны работать: по их мнению, в этот период лучше целиком сосредоточиться на учебе.

Мнение родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений вузов заметно отличается от позиции самих обучающихся. В том, что в свободное от занятий время студент должен работать, они убеждены реже: в общей сложности 40% среди родителей и 43% среди выпускников. При этом 25% родителей и 24% выпускников считают, что трудиться можно по любой специальности, а 15% и 19% соответственно — что только по своей или смежной. Мнение, что студенты дневных отделений вузов вообще не должны работать, распространено среди родителей и выпускников гораздо больше, чем среди тех, кто в настоящий момент грызет гранит науки (35% и 31% соответственно): «Основное — успешная учеба. За хорошую учебу надо выплачивать хорошую стипендию, чтобы студент не нищенствовал и мог достойно жить и учиться».

Позиция, что студенту следует работать только по своей или близкой специальности, больше свойственна мужчинам, а в том, что в период очного обучения лучше вообще воздержаться от трудоустройства, чуть чаще убеждены женщины.

Время проведения: 20 октября — 24 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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