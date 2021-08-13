Самарские школьники с пищевыми особенностями смогут получать спецпитание

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Минпросвещения РФ поддержало предложение Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о ведении федерального учета детей, нуждающихся в специальном питании.

Инициатива родилась в результате мониторинга школьных и дошкольных организаций, инициированного детским омбудсменом с ноября 2019 года по март 2020 года. Всего было проверено 43 349 учреждений в 80 регионах. Результаты проверки показали, что вопрос организации питания детей с пищевыми особенностями в образовательных организациях либо решается в индивидуальном порядке, либо не решается вовсе. Вывод специалистов - необходима единая система учета нуждающихся в лечебно-профилактическом питании.

«Такой учет детей, необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом. Только 8% школ готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома», – отметила Анна Кузнецова.

В Самарской области эксперты отмечают, что такой гибкий, индивидуальный подход к организации детского питания поможет школьникам не только сохранять здоровье, но и обеспечит им психологический комфорт. Особенно нововведение оценило родительское сообщество.

«Я - мама детей с пищевой аллергией и поддерживаю такую инициативу! В рацион питания детей школ и детских садов включено молоко, а на этот продукт у многих детей аллергия. Также многим детям нельзя ягоды, а это соки и компоты. Учет и организация питания детей с пищевыми особенностями в школах и садах решит проблему многих родителей, которые на сегодняшний день не могут выйти на работу или водить ребенка в детский сад из-за наличия заболеваний», - поделилась Екатерина Ермолаева, председатель окружного родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области.

Обеспечение лечебно-профилактического питания повысит базовый уровень комфорта детей. В новом учебном году в школы Самарской области пойдут свыше 40 тысяч первоклассников, и у них есть все шансы с первого года учебы получать специальное питание, если это требуют показания здоровья.

«Я, как мама троих детей, двое из которых аллергики, и как директор школы, полностью поддерживаю подобную инициативу. Все дети должны иметь возможность питаться в школьной столовой вместе, вне зависимости от ограничений здоровья, – уверена директор гимназии №3 Светлана Ильина. – Сейчас очень распространены пищевые аллергии, молодеет сахарный диабет, есть и другие заболевания, при которых необходимо соблюдать диету. Каждый год в школе учатся ребята, которые приносят еду из дома в контейнерах, потому что у них пищевая аллергия. Когда все дети уходят в столовую, они сидят в кабинете и с грустью едят свой обед в одиночестве. Так не должно быть, дети должны питаться подходящей им едой и не испытывать психологического дискомфорта».

Внедрение системы федерального статистического учета детей, обучающихся в образовательных учреждениях и нуждающихся в специальном питании - это не первая инициатива детского омбудсмена в области школьного питания, ранее Анна Кузнецова выступала за горячее питание для школьников младших классов, и в 2020 году соответствующий законопроект подписал Президент РФ. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова горячее питание для школьников ввели одними из первых, ранее обозначенного президентом срока.

Справка: В 2018-2020 годах в Самарской области 101 школа была оборудована компьютерной техникой для создания цифровой образовательной среды, в 24 школах переоснащены кабинеты технологии, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста». В Самаре создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб», закуплен мобильный технопарк «Кванториум», созданы 40 детских мини-технопарков в школах, расположенных в малых городах и сельских районах губернии.