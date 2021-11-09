Самарские школьники победили в отборочном чемпионате Москвы

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Команда самарских старшеклассников «FBA» («Future Business Analysts») одержала победу над 155 столичными конкурентами и стала абсолютным победителем отборочного этапа города Москвы Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству.

«Приехали из Самары и победили – чтобы москвичи не зазнавались. Это удивительно и необычно, но лучшими в соревновании среди москвичей стали школьники из Самары, воспитанники «Академии для одаренных детей (Наяновой)», – отметила Тамара Протасевич, директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися Высшей школы экономики. Она пояснила: поскольку организаторами из ВШЭ было решено в этом году не создавать в Самарской области свою площадку, представители Самарской губернии могли присоединиться к участникам конкурса в любом из 22 регионов.

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству считается одним из престижных соревнований для детей и подростков. Он включён в Перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения РФ, что для победителей означает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. В чемпионате традиционно участвуют ученики 9-11 классов и студенты профессиональных колледжей.

В 2021 году соревнование проводилось в онлайн-формате. Чтобы принять в нем участие, командам из 3-4 человек необходимо было зарегистрироваться и прислать видеовизитку. На региональный этап приглашались обладатели лучших видеовизиток, каждому из членов команд направлялись ссылки на задания. Все желающие предварительно могли пройти обучающий онлайн-курс «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику».

Задания, или бизнес-кейсы, разрабатывались действующей консалтинговой компанией. Так, например, перед участниками стояла задача предложить новое издание реальной настольной игры «Имаджинариум»: продумать, как его персонализировать и чем дополнить, чтобы возродить угасающий фанатский интерес. Для выхода на конкретные показатели продаж члены команды должны были изучить российский рынок настольных игр, бренды и их целевую аудиторию, разработать стратегию продвижения подарочной версии, просчитать ее окупаемость и проанализировать риски.

«Мы старались найти и предложить наилучшее решение для своей задачи. Сначала очень расстроились, что не увидели себя в числе призеров. Очень растерялись. А потом наступила эйфория от высокой оценки проделанной нами работы», – рассказал член команды «FBA» Дмитрий Зиганшин. Вместе с друзьями Ильей Власовым и Павлом Суворовым он примет участие в финале Всероссийского кейс-чемпионата, который пройдёт в онлайн-формате 4 и 5 декабря 2021 года.