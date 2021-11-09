Я нашел ошибку
Главные новости:
Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования.
Роспотребнадзор: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса
Целевая модель – совокупность обязательных целевых показателей по ключевым факторам, влияющим на благоприятность инвестиционного климата в регионах РФ.
В Правительстве региона обсудили внедрение целевых моделей по улучшению инвестиционного климата
Команда самарских старшеклассников «FBA» одержала победу над 155 столичными конкурентами.
Самарские школьники победили в отборочном чемпионате Москвы
По 14 ноября спортивные школы, частные клубы и секции будут работать в дистанционном формате.
В Самаре обсудили режим работы детских спортивных учреждений
На новую меру государственной поддержки в текущем году было направлено более 27 млн. рублей.
7 фермеров Самарской области стали получателями губернаторского гранта «Агростартап-Регион»
Будьте внимательны и осторожны!
10 ноября в Самарской области ожидается усиление северного ветра
Дистанционные способы обмена документами в последние годы стали особенно актуальными. Они не только экономят рабочее время и материалы, но и безопасны.
"РКС-Самара" перешли на электронный документооборот с абонентами - юридическими лицами
В период нерабочих дней существенно уменьшилась нагрузка на систему здравоохранения.
Политолог Дмитрий Орлов о ситуации с COVID-19 в Самарской области
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-0.11
EUR 82.65
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Росгвардейцы приняли участие в «Параде Памяти» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские школьники победили в отборочном чемпионате Москвы

9 ноября 2021 16:44
107
Команда самарских старшеклассников «FBA» одержала победу над 155 столичными конкурентами.

Команда самарских старшеклассников «FBA» («Future Business Analysts») одержала победу над 155 столичными конкурентами и стала абсолютным победителем отборочного этапа города Москвы Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству.

«Приехали из Самары и победили – чтобы москвичи не зазнавались. Это удивительно и необычно, но лучшими в соревновании среди москвичей стали школьники из Самары, воспитанники «Академии для одаренных детей (Наяновой)», – отметила Тамара Протасевич, директор по профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися Высшей школы экономики. Она пояснила: поскольку организаторами из ВШЭ было решено в этом году не создавать в Самарской области свою площадку, представители Самарской губернии могли присоединиться к участникам конкурса в любом из 22 регионов. 

Всероссийский кейс-чемпионат школьников по экономике и предпринимательству считается одним из престижных соревнований для детей и подростков. Он включён в Перечень олимпиад и конкурсов Министерства просвещения РФ, что для победителей означает дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. В чемпионате традиционно участвуют ученики 9-11 классов и студенты профессиональных колледжей. 

В 2021 году соревнование проводилось в онлайн-формате. Чтобы принять в нем участие, командам из 3-4 человек необходимо было зарегистрироваться и прислать видеовизитку. На региональный этап приглашались обладатели лучших видеовизиток, каждому из членов команд направлялись ссылки на задания. Все желающие предварительно могли пройти обучающий онлайн-курс «Решение кейсов: от задачи к презентации проекта заказчику».

Задания, или бизнес-кейсы, разрабатывались действующей консалтинговой компанией. Так, например, перед участниками стояла задача предложить новое издание реальной настольной игры «Имаджинариум»: продумать, как его персонализировать и чем дополнить, чтобы возродить угасающий фанатский интерес. Для выхода на конкретные показатели продаж члены команды должны были изучить российский рынок настольных игр, бренды и их целевую аудиторию, разработать стратегию продвижения подарочной версии, просчитать ее окупаемость и проанализировать риски. 

«Мы старались найти и предложить наилучшее решение для своей задачи. Сначала очень расстроились, что не увидели себя в числе призеров. Очень растерялись. А потом наступила эйфория от высокой оценки  проделанной нами работы», – рассказал член команды «FBA» Дмитрий Зиганшин. Вместе с друзьями Ильей Власовым и Павлом Суворовым он примет участие в финале Всероссийского кейс-чемпионата, который пройдёт в онлайн-формате 4 и 5 декабря 2021 года.

 

Теги: Школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Программа помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире.
09 ноября 2021, 15:04
В Самаре стартовал новый сезон программы для педагогов и школьников «ЛюбиДелай»
Программа помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире. Образование
142
В Тольяттинской школе-интернате №5 стартовала профориентационная программа для детей с ОВЗ
21 сентября 2021, 09:52
В Тольяттинской школе-интернате №5 стартовала профориентационная программа для детей с ОВЗ
Теперь воспитанники смогут заниматься на уроках по швейному делу в благоустроенной, комфортной и современной обстановке. Образование
897
В Самарской области могут пересмотреть режим работы школ
18 сентября 2021, 11:51
В Самарской области могут пересмотреть режим работы школ
Медики фиксируют увеличение числа юных пациентов. Образование
1334
В центре внимания
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
207
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
190
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
444
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
9 ноября 2021  09:43
Акции массовой вакцинации начнут проводить не только в Самаре и Тольятти, но и в других крупных муниципалитетах
477
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
8 ноября 2021  18:39
Патрулирование дорог Самарской области вышло на новый уровень
599
Весь список