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Самарские школьники начнут новый учебный год в очном формате

19 августа 2021 13:24
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Свыше 40 тысяч первоклашек губернии смогут прийти в школы, познакомиться с учителями и одноклассниками, и начать учебный процесс с психологическим комфортом. 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи пришли к единому мнению: учебный год в школах должен начаться в обычном формате.

Благодаря этому решению свыше 40 тысяч первоклашек в Самарской области смогут прийти 1 сентября в школы, познакомиться с учителями и одноклассниками, и начать учебный процесс с психологическим комфортом. 

Анна Кузнецова уверена, что очное обучение значительно повышает качество образовательно-воспитательного процесса. 

«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно», – подчеркнула детский омбудсмен.

Министр просвещения заверил, что учебный год начнется в обычном очном режиме. «Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», - отметил Сергей Кравцов.

Также на рабочей встрече Анна Кузнецова и Сергей Кравцов затронули вопросы капитального ремонта школ. Детский омбудсмен подчеркнула, что в поездках по регионам обращает особое внимание на степень готовности учебных заведений к началу учебного года. 

«Уже сейчас школы, которые требуют ремонта в первую очередь, необходимо включать в списки федеральной программы капитального ремонта образовательных организаций на 2022 год», – рассказала Анна Кузнецова.

В Самарской области активно идет процесс строительства новых школ. 1 сентября двери распахнут вновь построенные учреждения на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары, в микрорайоне «Новая Самара» в пос. Мехзавод, также после реконструкции отроется школа в Новокуйбышевске.

При этом особое внимание уделяется техническому оснащению школ. С нового учебного года в регионе откроются 64 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 9 мини-технопарков, 47 компьютерных классов в рамках создания цифровой образовательной среды, 10 переоснащенных кабинетов технологии, второй в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» в Тольятти. 

 

Теги: очный формат учебный год школьники

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