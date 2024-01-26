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Разработки самарских студентов помогут внедрить в практическое здравоохранение

26 января 2024 16:29
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В Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы.

В Министерстве здравоохранения Самарской области прошла встреча со студентами Самарского государственного медицинского университета-обладателями именных премий губернатора в номинации «Образование и наука». По поручению главы региона Дмитрия Азарова молодым ученым окажут методическую помощь в дальнейшем применении разработок.

В Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий и грантов в области науки и техники поддержку получают проекты, связанные с решением прикладных задач в интересах социально-экономического развития Самарской области. В их числе – студенты и аспиранты Самарского государственного медицинского университета. Они проводят исследования, которые помогают в лечении пациентов. 

Так, самарский студент Дмитрий Барышов разработал мобильное приложение SlumpINS для Android. Оно создано для пациентов с сахарным диабетом и позволяет рассчитать необходимую дозу инсулина.

«Пациент заходит в приложение, выбирает свое состояние, продукты, которые съел, вводит свой целевой уровень сахара в крови и результаты замера текущего уровня сахара с помощью глюкометра. После чего приложение рассчитывает необходимую дозу инсулина», – рассказал Дмитрий.

Другой молодой ученый - Сергей Свиридов - вместе с командой кафедры факультетской педиатрии реализуют проект по разработке инновационных   алгоритмов расчета факторов риска развития у детей и подростков заболеваний сердечно-сосудистой системы. В планах - создание приложения на основе алгоритмов.  

На встрече со студентами в областном минздраве обсудили меры поддержки проектов. 

 «Благодарим, что вы уже на студенческом уровне поставили задачи, значимые для практического здравоохранения. Это очень интересные и важные направления, за ними будущее. В стране стартовал федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Самарская область является участником федерального пилотного проекта "Персональные медицинские помощники". И мы приглашаем вас принять участие в заседаниях проектной группы, расширить свои знания, в том числе познакомиться с опытом экспертов из   национальных медицинских исследовательских центров, и возможно проработать свои предложения и новые научные продукты», -  отметил врио министра здравоохранения области Армен Бенян.

Также лауреатов пригласили стать частью молодой команды Самарского областного медицинского информационно-аналитического центра и принять участие в разработке и совершенствовании цифровых сервисов для медработников и пациентов.

 

Фото предоставлено департаментом информационной политики СО

Теги: Медицина Самара

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