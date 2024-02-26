Проректор ПВГУС Анна Старкова – победитель конкурса «Лидеры России»

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Проректор Университета сервиса Анна Старкова стала победителем суперфинала пятого конкурса «Лидеры России». Она вошла в число 102 лучших управленцев страны и стала единственным представителем Самарской области среди победителей.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится с 2017 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Пятый сезон конкурса стартовал в 2023 году, заявку на участие в нем подали 160 тысяч человек со всех российских регионов. Победители окружных этапов отправились на суперфинал, который прошел с 22 по 25 февраля в Москве. В испытаниях юбилейного сезона приняли участие 302 суперфиналиста из 63 регионов России и 4 зарубежных стран.

«Оценочные испытания конкурса длились два дня. Работа шла в командах по 10 человек, мы решали крупные управленческие задачи, – рассказывает Анна Старкова, проректор Поволжского государственного университета сервиса. – В первый день необходимо было разработать стратегию решения проблемы для одного из государственных ведомств. В нашем случае – для Министерства иностранных дел России. Во второй день мы занимались стратегией развития малых городов. Решение нашей команды оценивал Сергей Владиленович Кириенко. Это была невероятная удача – пообщаться с ним лично».

На должности проректора ПВГУС Анна Старкова курирует научно-инновационную деятельность. Является кандидатом экономических наук, лауреатом Президентской премии по поддержке талантливой молодежи России. Сфера ее научных интересов – управление конкурентоспособностью экономических субъектов, цифровая экономика и исследования экономических процессов в креативной экономике.

«Полученный опыт работы в Университете сервиса позволил мне выступить на высоком уровне и продемонстрировать свои навыки руководителя», – говорит Анна Старкова.

Победой в конкурсе «Лидеры России» Анна Петровна вошла в золотой управленческий резерв России. Награды лучшим управленцам вручили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В качестве победителя Анна Старкова получит образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны и карьерное сопровождение в течение года, сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото предоставлено пресс-службой ПВГУС