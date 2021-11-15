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Президента РФ поздравил финалистов конкурса «Большая перемена»

15 ноября 2021 20:30
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Владимир Путин подчеркнул, что конкурс развивается благодаря идеям и предложениям участников.

Президет РФ обратился к финалистам конкурса "Большая перемена": 

"Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. Молодцы!"

"Вы достойно прошли путь к вершине, и не сомневаюсь, что каждый из вас смог убедиться: «Большая перемена» – гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни", - отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что конкурс развивается благодаря идеям и предложениям участников:

«И это здорово, когда можно не только участвовать в интересном, нужном деле, а быть его активным соавтором».

"Своих побед, безусловно, вы добиваетесь сами, но, думаю, всегда чувствуете поддержку родителей, педагогов, наставников, друзей по учёбе. Вместе с вами они тоже в сообществе «Большой перемены». Хочу поблагодарить их за такое заинтересованное, неравнодушное участие", - сказал Путин.

"У вас сейчас есть все возможности для того, чтобы добиться успехов в профессии, которую вы выберете, в полной мере раскрыть, реализовать свои способности. И это очень важно, ведь достижения сегодняшних школьников, молодых людей определяют будущее нашей страны.

Такие успехи, уверен, непременно будут, а опыт, который даёт участие в «Большой перемене», послужит для них твёрдой опорой. Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку. И конечно, это крепкая, надёжная команда единомышленников", - резюмировал президент.

 

Фото:   РИА Новости / Алексей Дружинин

 

 

Теги: Путин

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