почти 90% родителей недовольны качеством школьного образования

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87% российских родителей оказались недовольны качеством школьного образования. Больше всего их не устраивает то, что учеба в школе ориентирована на подготовку к стандартизированным экзаменам, что приводит к отсутствию способности нестандартно мыслить. Так считают 27% родителей, следует из опроса образовательной компании MAXIMUM Education.

23% опрошенных считают, что в школах преподают по устаревшим методикам. 20% недовольны учебными материалами и пособиями. 18% родителей хотели бы, чтобы в школе была более дружелюбная атмосфера, в том числе между учителями и учениками.12% жалуются на недостаток инновационных методов обучения, в частности недостаток автоматизированных и электронных ресурсов.

Лишь каждый десятый родитель считает, что за последние 5-10 лет система школьного образования изменилась к лучшему. 20% полагают, что все осталось, как прежде, 67% опрошенных считают, что изменения произошли в худшую сторону.

Родителей спросили каких, по их мнению, предметов не хватает в школьной программе. Большинство (26%) считают, что современным школьникам нужна профориентация. 19% считают необходимым преподавать детям логику. 16% опрошенных высказались за цифровую грамотность и программирование. 14% родителей добавили бы в школьное расписание психологию. 11% считают необходимым уроком ораторское искусство. 8% считают, что в школе нужно преподавать половое воспитание, и 6% высказались за предмет по развитию soft skills (мягкие навыки, гибкие навыки - прим. ред.).

Каждый второй родитель, говоря о введении патриотического воспитания в школах и уроках исторического просвещения, назвал эти изменения полезными. 51% респондентов отметили, что школьники обсуждают дома темы уроков “Разговоры о важном”, которые также появились в расписании с 1 сентября этого года.