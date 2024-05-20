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Благотворительный фонд «Дети+» объявил о запуске акции в поддержку детей, рожденных с ВИЧ

20 мая 2024 13:30
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Благотворительный фонд «Дети+» объявил о запуске акции в поддержку детей, рожденных с ВИЧ

Фонд «Дети+» организовал онлайн-акцию «Плюс ВДОХновение». Ее основная площадка проведения – социальные сети. Суть акции – записать короткий видеоролик со словами поддержки детей и выложить видео на своей странице в соцсети 1 июня 2024 года, в День защиты детей, с хештегом #ПлюсВДОХновение.

Цель онлайн-флешмоба – показать ребятам, что мир настроен по-доброму, и в нем можно не бояться жить с такой болезнью. Что всегда есть люди, которые готовы оказать поддержку в трудные моменты, вдохновить личным примером и помочь поверить в лучшее.

«К сожалению, заболевание часто сопровождается социальной отчужденностью детей и подростков, ребята могут столкнуться с предвзятым отношением к ним со стороны общества. Порой при подобном диагнозе отсутствие эмоциональной поддержки способно лишить ребенка мечты, сломать судьбу. Этой акцией мы хотим показать детям, что они не одиноки, что их любят, о них заботятся, что в нашем мире всегда есть место для доброты и взаимоподдержки», - отметила Ольга Кирьянова, директор благотворительного фонда «Дети+».

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо:

  • записать короткий видеоролик (вертикальный формат 9:16) на 10-15 секунд со словами поддержки;
  • взять с собой в кадр любимую игрушку как символ детства и светлых надежд;
  • 1 июня 2024 года выложить видео на своей странице в соцсети (ВКонтакте или Telegrаm) с хештегом #ПлюсВДОХновение.
  • или прислать видеоролик на почту pr@childrenplus.ru , видео будет размещено на официальных аккаунтах в соцсетях благотворительного фонда «Дети+».

Вместе мы сможем сделать больше хорошего! #ПлюсВДОХновение

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