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По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей

5 июля 2022 14:42
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По решению Дмитрия Азарова поступившим в вузы и ссузы Самарской области выплатят по 10 тысяч рублей

Выпускники учебных организаций среднего общего или профессионального образования Самарской области, которые в этом году поступят в сузы и вузы региона, получат единовременную денежную выплату в 10 тыс.рублей. Соответствующее решение принято Губернатором Дмитрием Азаровым.

Согласно постановлению Губернатора, которое подписано 5 июля, на выплату смогут претендовать выпускники региона, получившие аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и в этом же году поступившие в профессиональные образовательные организации или образовательные организации высшего образования. 

Контроль за приемом заявлений и выполнением выплат возложен на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, впервые губернаторская выплата в 10 тыс рублей самарским выпускникам была осуществлена в прошлом году и также по инициативе Дмитрия Азарова. Эта мера поддержки была озвучена Главой региона в ходе ежегодного послания 2021 года. Получателями таких выплат в прошлом году стали 12,1 тысяч человек, а доля выпускников, уехавших для поступления в вузы других регионов, по итогам 2021 года стала минимальной за последние пять лет.

Согласно новому Постановлению Губернатора, выплата также будет проводиться в 2023 и 2024 годах.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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