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Передовая медицинская инженерная школа СамГМУ будет выпускать инженеров нейротехнологий и цифрового здравоохранения

2 мая 2023 15:15
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Цель программ — подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки медицинского оборудования и программных продуктов цифрового здравоохранения.

В Передовой медицинской инженерной школе (ПМИШ) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открыт первый прием на две новые программы магистратуры. Подготовка будет проводиться по направлению «Информатика и вычислительная техника» по двум профилям: «Инженерия искусственного интеллекта» и «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений».

Цель программ — подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки медицинского оборудования и программных продуктов цифрового здравоохранения. Это будет способствовать выполнению задач по формированию технологического суверенитета, импортозамещению и импортоопережению инновационного медицинского оборудования. Выпускники магистратуры получат диплом государственного образца. 

Профессия магистра по профилю «Инженерия искусственного интеллекта» — инженер нейротехнологий. Он создает и внедряет аппаратно-программные средства для изучения, восстановления или улучшения нервной системы, а также новые мехатронные и роботизированные системы для частичного замещения функций человека. Изучение процессов взаимодействия биологических и компьютерных нейронных сетей позволяет лучше понимать особенности практической реализации систем искусственного интеллекта, как в медицине, так и в других инженерных приложениях.

Особенно важны такие разработки в нейрореабилитации, когда речь идет о парализованных людях. Благодаря труду нейротехнологов, пациенты получают возможность восстанавливать двигательные и когнитивные функции с помощью технологий виртуальной реальности и биологической обратной связи. Все большую популярность набирают пользовательские нейроинтерфейсы (приборы, распознающие волны, излучаемые мозгом). Они позволяют мониторить состояние человека и давать рекомендации по образу жизни, предупреждать нежелательные для здоровья состояния и даже предотвращать опасные ситуации.

Профессия магистра по профилю «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений»  — инженер цифрового здравоохранения и телемедицины. Такой специалист разрабатывает и интегрирует системы сбора и обработки медицинской информации, содержащие технические средства удаленной диагностики, а также разрабатывает системы диагностики на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта. 

Главной услугой телемедицинского сервиса является проведение консультаций врача онлайн. Специалисты организуют дистанционное наблюдение за пациентами, которые страдают различными заболеваниями, в том числе хроническими. Кроме того, телемедицинские технологии активно используются для проведения врачебных консилиумов, значительно упрощая работу врачей, которые могут находится в разных городах и даже странах. 

Обучение в Передовой медицинской инженерной школе будет включать погружение обучающихся в выполнение реальных научно-технических проектов на базе СамГМУ и организаций-партнеров. Преподавание в ПМИШ СамГМУ будут вести профессора (доктора технических и медицинских наук) и доценты по ИТ-специальностям. Также к ведению занятий привлекаются практикующие разработчики медицинских информационных систем и врачи-клиницисты – эксперты цифрового здравоохранения.

“Программы магистратуры ПМИШ созданы для тех, кто хочет детально разбираться в технологиях искусственного интеллекта и телемедицины, получить практический опыт решения реальных задач, и заинтересован в развитии карьеры в направлении «ИТ в медицине», — рассказал директор ПМИШ Антон Иващенко. — Выпускники смогут работать в ИТ компаниях, на предприятиях, производящих медицинскую технику, в клиниках и организациях здравоохранения, НИИ, инжиниринговых организациях и в медицинской промышленности. Для прохождения практики и стажировки магистрантов ПМИШ оборудованы рабочие места в высокотехнологичных компаниях Самары и Москвы, выступивших стратегическими партнерами университета”.

Чтобы поступить в магистратуру, нужно иметь базовое высшее образование уровня бакалавриата по инженерным специальностям, в том числе по группе 09.00.00. Кандидаты на обучение должны обладать базовыми компетенциями в области программной инженерии и разработки программного обеспечения. Срок обучения в магистратуре – два года. Обучение проходит в очной форме. 

“На протяжении последних лет СамГМУ выступает драйвером развития нового сектора экономики «ИТ в здравоохранении», — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. — За это время создана уникальная научная и инновационная инфраструктура, открыто собственное серийное производство медицинских изделий и медицинской техники, по тематике медицинской инженерии в университете работает более 150 ИТ-разработчиков и инженеров. Накопленная материальная и профессиональная база позволила в 2022 году создать первую в стране Передовую медицинскую инженерную школу по направлению Life Science. Этот федеральный проект направлен на реализацию новой модели инженерного образования для здравоохранения. Выпускники школы смогут разрабатывать современные системы медицинской диагностики и реабилитации, телемедицины и поддержки принятия врачебных решений. Особенность Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ в том, что у выпускников формируется научная картина мира на стыке инженерных и медицинских наук”.

Планируется, что пространство Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ в дальнейшем разместится на базе международного кампуса «ИТ-направления», который будет построен в Самарской области. Там появится лекторий, учебные аудитории, преподавательская, открытое пространство для индивидуальной работы и специализированные учебно-производственные лаборатории ПМИШ.

Создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», инициированного президентом Владимиром Путиным. В Самаре проект кампуса разрабатывается под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова.

Проект межвузовского кампуса Самарской области был признан одним из лучших в России и одержал победу в федеральном конкурсе. Регион вошел в список девяти субъектов страны, которые получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию масштабного проекта. Создание кампуса открывает принципиально новые возможности для вузовского сообщества, студентов и развития всего региона в целом, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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