Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей в Самаре

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Сторонниками создания театра в каждой школе является каждый второй самарец, тогда как каждый пятый выступает против, напоминая о более насущных проблемах образования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в т. ч. родители школьников.

К 2024 году в каждой школе появится свой театр, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Эту инициативу приветствуют 54% самарцев, а среди родителей школьников число ее сторонников даже выше — 59%. По мнению опрошенных, такая мера будет содействовать эстетическому воспитанию учеников и расширению их кругозора. Против выступил 20% самарцев и 15% родителей: свою позицию опрошенные объясняют перегруженностью детей и педагогов, а также необходимостью решать другие школьные проблемы, в частности, связанные с организацией учебного процесса и его материальным обеспечением. «Лучше предоставить детям больше бесплатных кружков на выбор, а не насильно загонять их в театр»; «Ремонт бы сначала сделали нормальный», — комментируют опрошенные.



Сторонников создания школьных театров больше среди женщин, чем среди мужчин, — 69% среди горожанок в целом и 73% среди матерей школьников. Среди родителей учеников разных параллелей меньше всего поддержки инициатива встретила среди семей, где есть старшеклассник (51%): ученики 10 и 11 классов перегружены подготовкой к ЕГЭ.



Время проведения: 17—21 ноября 2022 года