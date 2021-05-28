«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет проводят акцию «Стобалльники остаются в Самаре»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре 37 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На создание достойных и перспективных условий для молодежи направлены партийные проекты, инициативы и Стратегия лидерства губернатора и «Единой России».
Самарские выпускники: «Я не вижу смысла уезжать куда-то, здесь достаточно возможностей для нас»
Награды и благодарственные письма пожарные получили за мужество и профессионализм проявленные при тушении пожара, произошедшего в Самаре.
Самарских пожарных наградили за самоотверженность
Летом подрядная организация приступит к выполнению основных работ проекта и уже осенью этого года жители дома  смогут проводить время в обновленном дворе.
«Территория добрососедства»: в Сызрани приступили к подготовке двора к масштабному благоустройству
Журналистов и блогеров познакомят с уникальными туристическими маршрутами, во всей красе демонстрирующими природное и культурное богатство СО.
В Самаре состоялась презентация третьего этапа проекта «Поехали!» 
Участники круглого стола обсудили состояние и причины детского травматизма на железной дороге; подвели итоги совместных мероприятий.
КбшЖД: состоялся межрегиональный круглый стол по профилактике детского травматизма
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра
На старт одновременно выйдут 120 тысяч участников, вне зависимости от часовых поясов, из них 2400 человек - в Самаре.
ПСБ поддержит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который состоится 30 мая
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.46
-0.01
EUR 89.66
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет проводят акцию «Стобалльники остаются в Самаре»

28 мая 2021 13:45
105
«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет проводят акцию «Стобалльники остаются в Самаре»

ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК Ростех) совместно с Самарским университетом дали старт акции «Стобалльники остаются в Самаре!». Выпускники, получившие 100 баллов по результатам ЕГЭ по математике или физике, получают специальное приглашение на обучение в пилотной группе «Крылья Ростеха».

На круглом столе, состоявшемся 27 мая в Самарском университете, вуз и крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарской области ПАО «ОДК-Кузнецов» заявили о начале совместной акции «Стобалльниики остаются в Самаре!». Цель акции – создание особых условий для талантливых ребят, принявших решение поступить в самарские вузы и работать в регионе. Абитуриентам с высокими баллами по результатам ЕГЭ по «техническим» предметам будет предоставлена возможность приоритетного участия в спецпроекте «Крылья Ростеха». 

Эта программа гарантирует студентам, обучающимся по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет), обучение по новейшим стандартам отрасли, зарубежные стажировки и углубленное изучение иностранного языка, трудоустройство на предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации. Стипендия на время обучения устанавливается в размере от 20 000 до 35 000 рублей (в зависимости от успеваемости).

«Мы понимаем всю важность сохранения на территории Самарской области интеллектуального потенциала и создаем условия для того, чтобы талантливые ребята, хорошо сдавшие ЕГЭ, остались здесь и учиться, и работать. — подчеркнула директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко. — Благодаря проекту «Крылья Ростеха» у выпускников 2021 года есть шанс не просто получить качественное образование с дополнительным изучением иностранного языка и спецпредметов, но и начать потом строить свою карьеру на одном из ведущих предприятий в сфере двигателестроения. Стипендия размере 20-35 тысяч рублей станет достойной поддержкой нашим студентам».

«В настоящий момент уже реализуется крупный совместный проект с ПАО «ОДК-Кузнецов» по созданию перспективного газогенератора, и мы планируем привлекать студентов пилотной группы к работе над ним. Во взаимодействии со студентами мы будем использовать практико-ориентированные методики подготовки, новые производственные и цифровые технологии, ребята будут работать над решением реальных задач конструкторских бюро. Конечно, такие выпускники будут востребованы предприятием, а Самарский университет и Самарская область станут точкой притяжения талантов и молодых исследователей», — отметил исполнительный директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталий Смелов.

Теги: выпускники ОДК ОДК-Кузнецов Ростех СамГУ стобалльники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В текущем учебном году «ломоносовскую» школу заканчивает 71 выпускник, при этом 18 ребят претендуют на медаль «За особые успехи в учении».
26 мая 2021, 17:07
Виктор Кудряшов посетил самарскую школу №6, где для выпускников прозвенел последний звонок
В текущем учебном году «ломоносовскую» школу заканчивает 71 выпускник, при этом 18 ребят претендуют на медаль «За особые успехи в учении». Образование
548
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
26 мая 2021, 11:47
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
В этом году уверенный шаг во взрослую жизнь сделали более 13,5 тысяч человек. Образование
642
Газотурбинные двигатели, отправленные заказчику, отличаются высоким КПД и надежностью.
13 мая 2021, 15:13
Ростех поставил индустриальные двигатели для «Северного потока-2» производства «ОДК-Кузнецов»
Газотурбинные двигатели, отправленные заказчику, отличаются высоким КПД и надежностью. Новости компаний
642
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
148
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
169
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
174
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
483
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
519
Весь список