«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет проводят акцию «Стобалльники остаются в Самаре»

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ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК Ростех) совместно с Самарским университетом дали старт акции «Стобалльники остаются в Самаре!». Выпускники, получившие 100 баллов по результатам ЕГЭ по математике или физике, получают специальное приглашение на обучение в пилотной группе «Крылья Ростеха».

На круглом столе, состоявшемся 27 мая в Самарском университете, вуз и крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарской области ПАО «ОДК-Кузнецов» заявили о начале совместной акции «Стобалльниики остаются в Самаре!». Цель акции – создание особых условий для талантливых ребят, принявших решение поступить в самарские вузы и работать в регионе. Абитуриентам с высокими баллами по результатам ЕГЭ по «техническим» предметам будет предоставлена возможность приоритетного участия в спецпроекте «Крылья Ростеха».

Эта программа гарантирует студентам, обучающимся по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет), обучение по новейшим стандартам отрасли, зарубежные стажировки и углубленное изучение иностранного языка, трудоустройство на предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации. Стипендия на время обучения устанавливается в размере от 20 000 до 35 000 рублей (в зависимости от успеваемости).

«Мы понимаем всю важность сохранения на территории Самарской области интеллектуального потенциала и создаем условия для того, чтобы талантливые ребята, хорошо сдавшие ЕГЭ, остались здесь и учиться, и работать. — подчеркнула директор по персоналу ПАО «ОДК-Кузнецов» Галина Федорченко. — Благодаря проекту «Крылья Ростеха» у выпускников 2021 года есть шанс не просто получить качественное образование с дополнительным изучением иностранного языка и спецпредметов, но и начать потом строить свою карьеру на одном из ведущих предприятий в сфере двигателестроения. Стипендия размере 20-35 тысяч рублей станет достойной поддержкой нашим студентам».

«В настоящий момент уже реализуется крупный совместный проект с ПАО «ОДК-Кузнецов» по созданию перспективного газогенератора, и мы планируем привлекать студентов пилотной группы к работе над ним. Во взаимодействии со студентами мы будем использовать практико-ориентированные методики подготовки, новые производственные и цифровые технологии, ребята будут работать над решением реальных задач конструкторских бюро. Конечно, такие выпускники будут востребованы предприятием, а Самарский университет и Самарская область станут точкой притяжения талантов и молодых исследователей», — отметил исполнительный директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталий Смелов.