Названа минимальная стоимость сборов в школу в 2021 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
Самарец угрожал адвокату, работой которого остался недоволен
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
В Самаре ужесточат контроль "коронавирусных" ограничений. Что это значит?
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Яхты, SUP-борды и катамараны: десятый пресс-тур туристического проекта
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурс на лучшую выставку школьных музеев
Школы Самарской области стали первыми участниками Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
Самарская область – на втором месте в стране по реализации национального проекта «Производительность труда»!
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Ситимобил начал поощрять пользователей, отправляющихся на вакцинацию в Самаре
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.02
-0.12
EUR 86.77
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названа минимальная стоимость сборов в школу в 2021 году

3 августа 2021 13:18
94
Названа минимальная стоимость сборов в школу в 2021 году

К новому учебному году все больше родителей будут приобретать школьные товары в онлайн-сегменте: благодаря активному выходу производителей и продавцов на маркетплейсы минимальная цена “комплекта школьника” по сравнению с прошлым годом снизилась на 15%.

Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2 130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары.

По сравнеyию с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% - благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент: их количество на Wildberries за год выросло в 5,5 раз год к году.

Благодаря уменьшению средней цены в онлайне и росту популярности интернет-покупок все больше россиян будут собирать своих детей в школу с помощью маркетплейсов, о чем уже свидетельствует уверенный рост продаж. С 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьной формы, чем годом ранее, спрос на канцелярские товары вырос на 221%.

Базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1 330 руб., что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2020 году. В него входят жилет (мин. цена – 125 руб.), брюки или юбка (380 руб.), рубашка или блузка (320 руб.), а также полуботинки или туфли (505 руб.).

Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров составляет около 800 руб., что на 25% дешевле, чем в прошлом году. Набор включает ручку (мин. цена за шт. — 30 руб.), карандаш (60 руб. за набор из 6 шт.), пенал (60 руб.), комплект из 5 тетрадей (30 руб.), ластик (40 руб.), дневник (50 руб.), линейку (30 руб.), а также ранец или рюкзак (500 руб.).

Еще одной статьей расходов родителей российских школьников стала покупка формы для занятий физкультурой. В 2021 г. минимальная стоимость набора, в который входят спортивный костюм и кроссовки, составила 890 руб. (-13%).

Фото: pixabay.com

Теги: канцтовары подготовка к школе сборы в школу школа

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Фетисов проинспектировал ход строительства.
29 июля 2021, 18:47
В Тольятти строят детсад на 150 мест и школу на 1600 мест
Александр Фетисов проинспектировал ход строительства. Строительство
763
Нумерация дошла до рекордного 1 "Ш".
29 июля 2021, 16:38
В школе Южного города сформировали 24 первых класса по 30 человек в каждом
Нумерация дошла до рекордного 1 "Ш". Образование
961
В Жигулевске опасаются, что рухнет крыша школы
28 июля 2021, 12:29
В Жигулевске опасаются, что рухнет крыша школы
Фотографии взволнованные родители выложили в социальных сетях. Происшествия
511
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
140
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
152
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
1244
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
2 августа 2021  21:08
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценивается как достаточно сложная и тревожная
632
Документ позволит странам дальнего и ближнего зарубежья больше узнать о передовых методиках самарской школы педагогики.
2 августа 2021  18:07
Подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским педуниверситетом и Всемирной Ассоциацией выпускников российских вузов
960
Весь список