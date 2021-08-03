Названа минимальная стоимость сборов в школу в 2021 году

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К новому учебному году все больше родителей будут приобретать школьные товары в онлайн-сегменте: благодаря активному выходу производителей и продавцов на маркетплейсы минимальная цена “комплекта школьника” по сравнению с прошлым годом снизилась на 15%.

Согласно исследованию аналитической службы Wildberries, которая изучила свыше 56 млн заказов россиян, минимальная стоимость базового набора школьника в июле 2021 года составила 2 130 руб. В эту сумму вошли универсальный комплект школьной формы и обуви, рюкзак и канцелярские товары.

По сравнеyию с прошлым годом минимальная стоимость комплекта к новому учебному году снизилась на 15% - благодаря активному переходу производителей и продавцов в онлайн-сегмент: их количество на Wildberries за год выросло в 5,5 раз год к году.

Благодаря уменьшению средней цены в онлайне и росту популярности интернет-покупок все больше россиян будут собирать своих детей в школу с помощью маркетплейсов, о чем уже свидетельствует уверенный рост продаж. С 15 по 31 июля россияне заказали на Wildberries на 128% больше единиц школьной формы, чем годом ранее, спрос на канцелярские товары вырос на 221%.

Базовый комплект школьной формы в 2021 году обойдется родителям в 1 330 руб., что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в 2020 году. В него входят жилет (мин. цена – 125 руб.), брюки или юбка (380 руб.), рубашка или блузка (320 руб.), а также полуботинки или туфли (505 руб.).

Минимальная стоимость рюкзака и канцтоваров составляет около 800 руб., что на 25% дешевле, чем в прошлом году. Набор включает ручку (мин. цена за шт. — 30 руб.), карандаш (60 руб. за набор из 6 шт.), пенал (60 руб.), комплект из 5 тетрадей (30 руб.), ластик (40 руб.), дневник (50 руб.), линейку (30 руб.), а также ранец или рюкзак (500 руб.).

Еще одной статьей расходов родителей российских школьников стала покупка формы для занятий физкультурой. В 2021 г. минимальная стоимость набора, в который входят спортивный костюм и кроссовки, составила 890 руб. (-13%).

Фото: pixabay.com